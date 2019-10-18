ERZİNCAN (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin, "İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler." dedi.

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik yılı açılışı sebebiyle üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Erdoğan Büyük Kasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Mehmetçik'in Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarından sonra o bölgelere güven getirildiğini ifade eden Yıldırım, ardından Avrupa ve ABD'deki muhataplarına Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar bir terör yuvalanması olduğunu söylediklerini ancak bir türlü dinletemediklerini aktardı.

Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmaya işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Onlar zannetti ki Türkiye çaresiz, bir şey yapamaz. Ne oldu, oraya da girdik mi, onların yuvalarını da dağıttık mı? Kahraman Mehmetlerimiz orada da destanlar yazdı mı, elbette yazdı. Şimdi artık işin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millettir. Bu millettin binlerce yıllık tarih bilinci, bağımsızlık aşkı var. Onun için bu milletle iş tutarken herkesin on sefer düşünmesi lazım. Oldu bittiyle Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar, izin vermedik."