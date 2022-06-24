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İşin uzmanından libidoyu artıran efsane tarif! Daha güçlü orgazmlar ve daha sıkı ereksiyonlar için...

24.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libido artıran doğal besinler deyince akla ilk olarak istiridye, kırmızı şarap ve kuşkonmaz gibi yiyecekler geliyor. Ancak bir grup beslenme uzmanı bu inanışın yanlış olduğunu öne sürdü. Cinsel dürtüleri arttırdığı iddia edilen besinler yerine onların farklı önerileri ve bir de tarifi var.

İşin uzmanından libidoyu artıran efsane tarif! Daha güçlü orgazmlar ve daha sıkı ereksiyonlar için...

Sevgilisiyle birlikte romantik gece planları yapanların ilk adımı harika sofra hazırlamak oluyor. Havaya girmek ve cinsel dürtüleri harekete geçirmek için genellikle libido arttıran yiyecek ve içecekler tercih edilir. Bir grup beslenme uzmanı, libido arttıran yiyeceklerle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Bilinenin aksine kırmızı şarap, kuşkonmaz ve istiridyenin çok da işe yaramadığını onun yerine yeni yiyecekler tavsiye etti.

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Beslenme uzmanı Christina Jax, "Sağlıklı ve besleyici bir diyet yemek, cinsel dürtünüzü artırmada önemli bir rol oynayabilir. Bazı yiyecek ve içecekler, seks hormonları testosteron ve östrojeni artırarak ve daha güçlü orgazmlar ve daha sıkı ereksiyonlar için kan akışını iyileştirerek libidoyu artırır." dedi.

LİBİDO ARTTIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN BESİNLER

Şeker ve yağ kan akışını azaltabileceğinden işlenmemiş gıda en iyisidir. Uzmanların önerdiği libido artıran besinler şu şekilde:

PANCAR KÖKÜ

Pancar ve pancar suyu, kadınların östrojeni metabolize etmesine ve kullanmasına yardımcı olan ve erkeklerde testosteron seviyelerini artıran yüksek düzeyde bor minerali içerir. Pancar, kan damarlarında onları rahatlatan ve araştırmalara göre daha iyi orgazm ve ereksiyon için kan akışını iyileştiren nitrik oksit oluşturur.

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MANTAR

Mantarlar, araştırmaya göre potansiyel olarak ruh halini iyileştiren ve gözle görülür yaşlanma belirtilerini azaltabilen yüksek düzeyde antioksidanlar ergotionein ve glutatyon içerir. Mantarlar, yiyeceklerden gelen enerjiyi kullanmaya ve cinsel organlar da dahil olmak üzere vücutta oksijen taşımak için kırmızı kan hücreleri üretmeye yardımcı olan B2 ve B9 da dahil olmak üzere B vitaminleri bakımından zengindir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, kan damarı hücrelerinin nitrik oksit salmasına neden olan antioksidan kateşin içerir. Bu, kan damarlarının boyutunu arttırır, cinsel organlara kan akışını iyileştirir ve daha fazla arzuya yol açabilir. Yeşil çay ayrıca kan damarlarına zarar veren ve alevlendiren serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu, kan damarlarının cinsel organlar da dahil olmak üzere tüm vücutta kan taşıma yeteneğini artırmaya yardımcı olabilir.

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ANTEP FISTIĞI VE FINDIK

Antep fıstığı ve fındık protein, lif ve sağlıklı yağ bakımından yüksek olup, penise giden kan akışını artırarak daha sıkı ereksiyonlara neden olabilir.

NAR

Nar, muhtemelen testosteron seviyelerini artırarak ve kan akışını artırarak libidoyu iyileştiren güçlü bir antioksidan karışımı içerir.

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LİBİDO ARTIRICI TARİFİ

Beslenme uzmanları cinsel dürtüleri harekete geçirmek için bir de tarif verdi. Bu tarifi hazırlayacağınız tatlıların üzerine serpebilirsiniz.

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1 su bardağı Antep fıstığı, yarım su bardağı kızılcık, 1 su bardağı kavrulmuş kabak çekirdeği, 1 su bardağı kaju, 1 su bardağı bitter çikolata parçaları veya küçük kesilmiş bir yemek kaşığı zencefili rondodan geçirin. Toz haline gelen karışımı tatlıların üzerine serpin.


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