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Isınan lastik, otomobili alev topuna çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 08:32 | Son Güncelleme

Bursa’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü.

Isınan lastik, otomobili alev topuna çevirdi

Bursa’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Olay, İzmir-Bursa otoyolunun İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken lastikleri bir anda alev aldı. Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Isınan lastik, otomobili alev topuna çevirdi

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