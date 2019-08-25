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İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

İzmir’e bağlı Menemen Belediyesinde çalışırken sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden Bayram Akbaş, bisikletle 600 kilometre yol giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor.5 yıldır çalıştığı Menemen Belediyesinde yeni belediye başkanının gelmesiyle sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden 49 yaşındaki Bayram Akbaş, işini geri almak için CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla bisikletiyle İzmir’den yola çıktı.

İzmir’e bağlı Menemen Belediyesinde çalışırken sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden Bayram Akbaş, bisikletle 600 kilometre yol giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor.
5 yıldır çalıştığı Menemen Belediyesinde yeni belediye başkanının gelmesiyle sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden 49 yaşındaki Bayram Akbaş, işini geri almak için CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla bisikletiyle İzmir’den yola çıktı. Kilometrelerce yol giden Akbaş, 6. gününde ulaştığı Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haksız yere işten çıkarıldığını savunan Akbaş, CHP liderinin verdiği sözü hatırlatmak için yola çıktığını söyledi. Akbaş, "5 sendir çalışmakta olduğum Menemen Belediyesinden yeni gelen başkan tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işimize son verildi. Bunun akabinde 240 arkadaşımızın da yasal düzenleme yapılacağı iddia edilerek işlerine son verildi. Ama maalesef dediği doğru çıkmadı. Çıkan arkadaşlarımızın sadece 10-15 tanesini işe aldı. Sadece tepkileri azaltmak istedi. Yandaşlarını işe aldı. Akabinde bizi çıkardı. Kıdem tazminatlarımızın ödeneceğini söyledi ama hiçbir şey ödenmedi. Hala da para yok diye ödenmedi. Maaşlarımızın yarısı içeride duruyor. Bu süreçte bir muhatap bulamadık. Bundan sonra işçi kıyımlarının önüne geçmek için CHP Genel Başkanı Kılçdaroğlu’nun ‘Kazandığımız hiçbir belediyede haksız işçi çıkarmayacağız. Size namus sözü ve garanti veriyorum’ sözüne istinaden, kendisine bu sözü hatırlatmaya ve yapılan bu haksızlığa son vermesini bildireceğiz" dedi.
Akbaş, Eskişehir’de verdiği molanın ardından Ankara’ya doğru yola çıktı.

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