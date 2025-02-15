İşini bırakınca milyoner oldu! Sadece 12 ay içinde kazandı: "Günde sadece 30 dakika çalışmam gerekiyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Niko Dieckhoff isimli bir adam kimya fabrikasındaki mesai düzeninde işe gitmek için sabah 4'te uyanmak zorunda kalıyordu. Yoğun iş temposunun kendisini yormaya başlaması üzerine Dieckhoff, bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyordu. Bu yüzden alternatif kariyer seçeneklerine bakmaya başladı. Bir YouTube reklamına denk gelen Dieckhoff, yan iş olarak "dropshipping (stoksuz satış)" yapmaya başladı.

"GÜCE YALNIZCA BEN SAHİPTİM"

Yeni girişiminin üzerinden sadece 6 ay geçmişken Dieckhoff, "Her gün işe gidip gelmek için yorucu saatler harcayan ve trafikte oturan normal bir adamdım. Bir YouTube reklamın hayatımı bu şekilde değiştireceğini hiç tahmin etmemiştim. Ücretli işimden memnun değildim ve hayattan daha fazlasını istiyordum. Önümüzdeki 45 yıl boyunca başkası için çalışma fikri beni korkuyla doldurdu. Hayat yanımdan geçip gidiyordu. İşte o zaman uyanış geldi ve hayatımdan nefret ettiğimi fark ettim, ancak onu değiştirebilecek güce yalnızca ben sahiptim." dedi.

SADECE 12 AYDA MİLYONER OLDU

manya'nın Kamen şehri yaşayan Dieckhoff, dropshipping fikrine büyülendiğini ve bunu nasıl yapacağını anlatan 20 saatlik bir kursa kaydolduğunu söylerken, "12 ay sonra milyonerdim. Şimdi günde yaklaşık 30 dakika çalışıyorum. Artık bir alarmım bile yok. Hayalleri ve iş ahlakı olan herkes aynısını yapabilir. Ailem başarımı gördüğünde inanamadılar ama şimdi fazlasıyla gurur duyuyorlar" diye konuştu.