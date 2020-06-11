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  4. İşini bıraktı, ev hanımlığı akademisi kurdu!

İşini bıraktı, ev hanımlığı akademisi kurdu!

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

İngiltere’de işini bırakarak akademi kuran bir kadın, genç kadınlara kocalarına nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili eğitim vermeye başladı.

İşini bıraktı, ev hanımlığı akademisi kurdu!

50’li yıllarda İngiltere’de yaygın bir görüş olan kadının iyi bir eş olması, ağzını kapalı evini temiz tutması ve kocasına iyi bakması fikri artık çok geride kaldı. Ancak bazıları bu yaklaşımı geride bırakmamakta kararlı.

İngiltere’de bir kadın, ataerkil değerleri tekrar gündeme getirme amacı taşıyan bir akademi açarak, kadınlara eşlerini nasıl şımartabileceklerinin eğitimini veriyor.

BBC’ye yaptığı açıklamada, ev hanımı olmak için yaratıldığını söyleyen Alena Kate Pettitt, “90’lardaki kültürün her zaman dışında hissettim. O kültür ‘hadi oğlanlarla savaşalım, dışarı çıkıp özgür olalım ve camları kıralım’ gibi bir şeydi. Ama ben her zaman, bir anne ve eş olmak için doğduğumu hissediyordum. 50’ler ve 60’lardaki eski televizyon programlarıyla daha çok ilgileniyordum” dedi.

Pettitt, geçmişte pazarlamacı olarak çalıştığını ancak işinin kendisini hiçbir zaman tatmin etmediğini, kısa bir süre sonra tam zamanlı olarak evde kalıp, ev işleri yapmaya başladığını söyledi.

Böylece kendisi gibi düşünen kadınların ev hanımı olmayı öğrenebilecekleri Darling Academy doğdu. Darling Academy, sadece bununla da sınırlı kalmayarak kadınlara geleneksel İngiliz tarzı davranış ve değerleri üzerine de ders veriyor. Pettit, ayrıca kibar ve itaatkar bir ev hanımı olmayı öğreten Ladies Like Us (Bizim Gibi Hanımlar) ve English Etiquette (İngiliz Görgü Kuralları) adlı iki kitabın yazarı.

Birçok kadın için, Pettitt’in girişimi geriye doğru atılmış büyük bir adım olarak değerlendirilse de “Çalışma hayatına girip erkeklerle rekabet etmek ve evde kalınmasına izin vermemek benim için uzak bir seçenek” diyen Pettitt, feminizim istediğini yapabilmesi olduğunu düşünüyor.


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