İşini bıraktı, ev hanımlığı akademisi kurdu!

50’li yıllarda İngiltere’de yaygın bir görüş olan kadının iyi bir eş olması, ağzını kapalı evini temiz tutması ve kocasına iyi bakması fikri artık çok geride kaldı. Ancak bazıları bu yaklaşımı geride bırakmamakta kararlı.

İngiltere’de bir kadın, ataerkil değerleri tekrar gündeme getirme amacı taşıyan bir akademi açarak, kadınlara eşlerini nasıl şımartabileceklerinin eğitimini veriyor.

BBC’ye yaptığı açıklamada, ev hanımı olmak için yaratıldığını söyleyen Alena Kate Pettitt, “90’lardaki kültürün her zaman dışında hissettim. O kültür ‘hadi oğlanlarla savaşalım, dışarı çıkıp özgür olalım ve camları kıralım’ gibi bir şeydi. Ama ben her zaman, bir anne ve eş olmak için doğduğumu hissediyordum. 50’ler ve 60’lardaki eski televizyon programlarıyla daha çok ilgileniyordum” dedi.

Pettitt, geçmişte pazarlamacı olarak çalıştığını ancak işinin kendisini hiçbir zaman tatmin etmediğini, kısa bir süre sonra tam zamanlı olarak evde kalıp, ev işleri yapmaya başladığını söyledi.