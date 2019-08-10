İşini kaybeden belediye çalışanları bayrama buruk giriyor

31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayarak Bolu halkının bayramını kutladığını aktaran Özeren, "Kendisi Bolu halkına bayram mesajı gönderdi. Önce belediyenin karşısında eylem yapan, işten çıkardığı elemanları görmesini istiyorum. Bizim bayramımızı da kutlayabilirdi. Biz 110 gündür buradayız. Bizi görsün diye eylemlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Belediyede yaklaşık 5 yıl temizlik işçiliği yaptığını söyleyen Öznur Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun süredir eylemdeyiz. Bugün 110'uncu günümüz. Ramazan Bayramı'mız buruk geçmişti, Kurban Bayramı'mız da buruk geçecek. Tanju Bey'den tek isteğimiz işimizin ve aşımızın geri verilmesi." dedi.

- "Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik"

Özeren, Başkan Özcan'ın seçimlerden önce kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz verdiğini ifade ederek, "Ama sözünü yerine getirmedi. Kılıçdaroğlu da aynısını yaptı. 'Söz namustur' dedi, o da bunu yerine getirmedi. Biz sadece işimizi geri istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

İşsiz oldukları için maddi durumlarının da çok kötü olduğunu kaydeden Özeren, şunları söyledi:

"Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik. Zaten biz bayramda da buradayız. Herkes memleketlerine ve köylerine bayram kutlamaya gidecek ama biz bayramda da burada olacağız. Bayramı buruk şekilde çadırda kutlayacağız."

Yaklaşık 2 yıl Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra işten çıkarılan Hakkı Özyaman da "Biz işimizi geri almak istiyoruz. İşimiz olmadığı için bayram alışverişine çıkamadık. Bayramda da burada olacağız." ifadesini kullandı.

