HABER

İşini kaybeden belediye çalışanları bayrama buruk giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesinde işten çıkarılanlar Kurban Bayramı'nda da eylemlerine devam etmeyi planlıyor - İşçi Öznur Özeren: - "Bugün 110'uncu günümüz. Ramazan Bayramı'mız buruk geçmişti, Kurban Bayramı'mız da buruk geçecek. Tanju Bey'den tek isteğimiz işimizin ve aşımızın geri verilmesi" - "Ne kurbanlık alabildik, ne de alışveriş yapabildik. Zaten biz bayramda da buradayız. Herkes memleketlerine ve köylerine bayram kutlamaya gidecek ama biz bayramda da burada olacağız"

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerine Kurban Bayramı'nda da devam edecek.

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Bolu Belediyesinde işten çıkarılanlar, Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini 110 gündür sürdürüyor.

Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde başladıkları eylemlerinde işe iade edilmeyi bekleyen işçiler, Kurban Bayramı'nda da eylemlerine devam etmeyi planlıyor.

Belediyede yaklaşık 5 yıl temizlik işçiliği yaptığını söyleyen Öznur Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun süredir eylemdeyiz. Bugün 110'uncu günümüz. Ramazan Bayramı'mız buruk geçmişti, Kurban Bayramı'mız da buruk geçecek. Tanju Bey'den tek isteğimiz işimizin ve aşımızın geri verilmesi." dedi.

31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayarak Bolu halkının bayramını kutladığını aktaran Özeren, "Kendisi Bolu halkına bayram mesajı gönderdi. Önce belediyenin karşısında eylem yapan, işten çıkardığı elemanları görmesini istiyorum. Bizim bayramımızı da kutlayabilirdi. Biz 110 gündür buradayız. Bizi görsün diye eylemlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik"

Özeren, Başkan Özcan'ın seçimlerden önce kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz verdiğini ifade ederek, "Ama sözünü yerine getirmedi. Kılıçdaroğlu da aynısını yaptı. 'Söz namustur' dedi, o da bunu yerine getirmedi. Biz sadece işimizi geri istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

İşsiz oldukları için maddi durumlarının da çok kötü olduğunu kaydeden Özeren, şunları söyledi:

"Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik. Zaten biz bayramda da buradayız. Herkes memleketlerine ve köylerine bayram kutlamaya gidecek ama biz bayramda da burada olacağız. Bayramı buruk şekilde çadırda kutlayacağız."

Yaklaşık 2 yıl Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra işten çıkarılan Hakkı Özyaman da "Biz işimizi geri almak istiyoruz. İşimiz olmadığı için bayram alışverişine çıkamadık. Bayramda da burada olacağız." ifadesini kullandı.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Rögarın kapağı çalındı, çevre sakinleri çöp kutusuyla önlem aldıRögarın kapağı çalındı, çevre sakinleri çöp kutusuyla önlem aldı
Çeşme'de oteller yüzde 100 dolduÇeşme'de oteller yüzde 100 doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bolu belediyesi Hizmet-İş işçiler

En Çok Okunan Haberler

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.