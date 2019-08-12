İşini kaybeden belediye çalışanları bayramı buruk kutluyor

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerini Kurban Bayramı'nda da nöbetleşe sürdürüyor.

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Bolu Belediyesinde işten çıkarılanlar, Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerine 112 gündür devam ediyor.

Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde başladıkları eylemlerinde işe iade edilmeyi bekleyen işçilerden bir kısmı akraba ziyareti için çadırdan ayrılırken, diğerleri ve bazı işçi yakınları çadırı boş bırakmıyor.

Meydandan geçen Bolulularla da bayramlaşan işçiler, onlara dertlerini anlatarak şeker ve kolonya ikram ediyor.

Çadırda işten çıkarılan eşinin yerine nöbet tutan Fatma Dinçmen, "İşini iyi, güzel ve temiz yapan insanların neden işten çıkarıldığını çok merak ediyoruz. Bunu hiç hak etmediğimizi düşünüyoruz. Birinci bayram buruk, ikinci bayram buruk, bu işin sonu nereye varacak, onu da çok merak ediyoruz." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenen Dinçmen, şunları söyledi:

"Buradaki insanlar gerçekten mağdur. Görevlerini düzgün, hakkıyla yapan insanlar. Evlerine ekmek götürmek için çöpte çalışan insanlar. Bu insanlar daha ne yapsın? Bu insanlar sadece işlerini istiyor, çalışmak istiyor. Kimseden para istemiyorlar. İki bayramdır perişan durumdayız. Arkadaşlarımız çok üzgün. Arife günü hepimiz çok buruktuk. Herkes çok üzgündü. Bu bayramda daha çok üzüldük."