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İşini kaybeden belediye çalışanları bayramı buruk kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesinde işten çıkarılanlar, Kurban Bayramı'nda da eylemlerine nöbetleşe devam ediyor - İşçilerden Ayşe Dikmen: - "Çocuklarımıza bayramlık alamadık. Kurban kesemedik. En üzüntü verici olan da köylerimize gidemedik"

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerini Kurban Bayramı'nda da nöbetleşe sürdürüyor.

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Bolu Belediyesinde işten çıkarılanlar, Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerine 112 gündür devam ediyor.

Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde başladıkları eylemlerinde işe iade edilmeyi bekleyen işçilerden bir kısmı akraba ziyareti için çadırdan ayrılırken, diğerleri ve bazı işçi yakınları çadırı boş bırakmıyor.

Meydandan geçen Bolulularla da bayramlaşan işçiler, onlara dertlerini anlatarak şeker ve kolonya ikram ediyor.

Çadırda işten çıkarılan eşinin yerine nöbet tutan Fatma Dinçmen, "İşini iyi, güzel ve temiz yapan insanların neden işten çıkarıldığını çok merak ediyoruz. Bunu hiç hak etmediğimizi düşünüyoruz. Birinci bayram buruk, ikinci bayram buruk, bu işin sonu nereye varacak, onu da çok merak ediyoruz." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenen Dinçmen, şunları söyledi:

"Buradaki insanlar gerçekten mağdur. Görevlerini düzgün, hakkıyla yapan insanlar. Evlerine ekmek götürmek için çöpte çalışan insanlar. Bu insanlar daha ne yapsın? Bu insanlar sadece işlerini istiyor, çalışmak istiyor. Kimseden para istemiyorlar. İki bayramdır perişan durumdayız. Arkadaşlarımız çok üzgün. Arife günü hepimiz çok buruktuk. Herkes çok üzgündü. Bu bayramda daha çok üzüldük."

- "Eşimin mezarına bile gidemedim"

Belediyede temizlik işçisi olarak çalışırken işten çıkarılan Ayşe Dikmen de "Tanju Özcan bizi sebepsiz yere işten çıkardı. Biz Bolu'nun bel kemiği, sokakları süpüren işçilerdik. Ramazan Bayramı'mız buruk geçti. Ailelerimizin yanına gidemedik. Yine çadırdaydık. Kurban Bayramı geldi, yine aynı çadırda bekliyoruz." diye konuştu.

Dikmen, maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, "Çocuklarımıza bayramlık alamadık. Kurban kesemedik. En üzüntü verici olan da köylerimize gidemedik. Eşim 1 yıl önce vefat etti. Onun mezarına bile gidemedim." ifadelerini kullandı.

Kurdukları eylem çadırında bayram nedeniyle nöbetleşe durduklarını anlatan Dikmen, buradaki herkesin çok mağdur olduğunu, işlerini geri istediklerini vurguladı.

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