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İşini ne kadar ileriye götürebileceğini söylüyoruz!

Herkes işini büyütmek ister ama ne kadar ileri gidebileceğini bilmek büyük fark yaratır. Doğru adımlarla, sıradan bir girişim bile büyük bir başarı hikayesine dönüşebilir. Bu testle hem potansiyelini keşfedecek hem de işini hangi noktaya taşıyabileceğini göreceksin.

İşini ne kadar ileriye götürebileceğini söylüyoruz!

Hazırsan, iş dünyasındaki yolculuğunun ne kadar uzun ve parlak olabileceğini birlikte keşfedelim!

İş hayatına bakalım!

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Haydi başlayalım kolay bir soruyla: Şu anki işin hakkında ne düşünüyorsun?

Haydi başlayalım kolay bir soruyla: Şu anki işin hakkında ne düşünüyorsun?
Bayılıyorum, her gün yeni bir şey öğreniyorum.
Eh işte, daha iyisi olabilirdi ama fena da değil.
Tek kelimeyle: Katlanamıyorum.
Şu an işsizim ama planlarım var!
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Patron olsan, ilk işin ne olurdu?

Patron olsan, ilk işin ne olurdu?
Esnek çalışma saatleri getiririm.
Ofisi yenilerim, motivasyon artar.
Çalışanları dinlemek için haftalık toplantılar başlatırım.
Zaten patronum, sıradaki soruya geçelim :)
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Şu anki işinin ötesinde bir hayalin var mı?

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Şirketin batıyor, elinde sadece 3 saat var. İlk ne yaparsın?

Şirketin batıyor, elinde sadece 3 saat var. İlk ne yaparsın?
Sosyal medyada duyuru yapar, destek isterim.
Tüm müşterileri arar, çözüm üretmeye çalışırım.
Yeni bir marka fikriyle sıfırdan başlarım.
Paniklerim, kimseye haber vermem.
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Bir şeyi satın alırken genelde…

Bir şeyi satın alırken genelde…
Alternatiflerini incelerim.
İlk bulduğumu alırım.
Daha önce ne aldıysam yine onu alırım.
Tavsiyeye göre karar veririm.
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Birini işe alıyorsun. Tek bir özelliğe göre seçeceksin:

Pratik zeka
Kararlılık
Ekip uyumu
Sakinlik
Yaratıcılık
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İşle ilgili aldığın bazı kararları sırf zamanın olmadığı için ertelediğin oluyor mu?

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Son sorumuz! Hangi cümleye daha yakın hissediyorsun kendini?

Son sorumuz! Hangi cümleye daha yakın hissediyorsun kendini?
Başlamadan bilemezsin.
Her şey zamanla olur.
Azıcık aşım kaygısız başım.
Ya şimdi ya asla!
Mynet'in Sesi
Anahtar Kelimeler:
iş adamı zergo
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