İşini ne kadar ileriye götürebileceğini söylüyoruz!

İş hayatına bakalım!

1/8 Haydi başlayalım kolay bir soruyla: Şu anki işin hakkında ne düşünüyorsun? Bayılıyorum, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Eh işte, daha iyisi olabilirdi ama fena da değil. Tek kelimeyle: Katlanamıyorum. Şu an işsizim ama planlarım var!

2/8 Patron olsan, ilk işin ne olurdu? Esnek çalışma saatleri getiririm. Ofisi yenilerim, motivasyon artar. Çalışanları dinlemek için haftalık toplantılar başlatırım. Zaten patronum, sıradaki soruya geçelim :)

3/8 Şu anki işinin ötesinde bir hayalin var mı?

4/8 Şirketin batıyor, elinde sadece 3 saat var. İlk ne yaparsın? Sosyal medyada duyuru yapar, destek isterim. Tüm müşterileri arar, çözüm üretmeye çalışırım. Yeni bir marka fikriyle sıfırdan başlarım. Paniklerim, kimseye haber vermem.

5/8 Bir şeyi satın alırken genelde… Alternatiflerini incelerim. İlk bulduğumu alırım. Daha önce ne aldıysam yine onu alırım. Tavsiyeye göre karar veririm.

6/8 Birini işe alıyorsun. Tek bir özelliğe göre seçeceksin: Pratik zeka Kararlılık Ekip uyumu Sakinlik Yaratıcılık

7/8 İşle ilgili aldığın bazı kararları sırf zamanın olmadığı için ertelediğin oluyor mu?