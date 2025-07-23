İşini ne kadar ileriye götürebileceğini söylüyoruz!

Hazırsan, iş dünyasındaki yolculuğunun ne kadar uzun ve parlak olabileceğini birlikte keşfedelim!
İş hayatına bakalım!
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Haydi başlayalım kolay bir soruyla: Şu anki işin hakkında ne düşünüyorsun?
Bayılıyorum, her gün yeni bir şey öğreniyorum.
Eh işte, daha iyisi olabilirdi ama fena da değil.
Tek kelimeyle: Katlanamıyorum.
Şu an işsizim ama planlarım var!
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Patron olsan, ilk işin ne olurdu?
Esnek çalışma saatleri getiririm.
Ofisi yenilerim, motivasyon artar.
Çalışanları dinlemek için haftalık toplantılar başlatırım.
Zaten patronum, sıradaki soruya geçelim :)
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Şu anki işinin ötesinde bir hayalin var mı?
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Şirketin batıyor, elinde sadece 3 saat var. İlk ne yaparsın?
Sosyal medyada duyuru yapar, destek isterim.
Tüm müşterileri arar, çözüm üretmeye çalışırım.
Yeni bir marka fikriyle sıfırdan başlarım.
Paniklerim, kimseye haber vermem.
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Bir şeyi satın alırken genelde…
Alternatiflerini incelerim.
Daha önce ne aldıysam yine onu alırım.
Tavsiyeye göre karar veririm.
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Birini işe alıyorsun. Tek bir özelliğe göre seçeceksin:
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İşle ilgili aldığın bazı kararları sırf zamanın olmadığı için ertelediğin oluyor mu?
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Son sorumuz! Hangi cümleye daha yakın hissediyorsun kendini?
Azıcık aşım kaygısız başım.