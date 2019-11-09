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İşinin hamalı oldu, sektöründeki erkek egemen algıyı yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

 MANİSA'da inşaat malzemeleri sattığı dükkanının hem çalışanı hem de patronu olan Ayşen Sönmez Oğuzhan (39), kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini belirtip, hemcinslerinin girişimci olmasından yana olduğunu söyledi.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'da inşaat malzemeleri sattığı dükkanının hem çalışanı hem de patronu olan Ayşen Sönmez Oğuzhan (39), kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini belirtip, hemcinslerinin girişimci olmasından yana olduğunu söyledi.
Aslen Denizlili olan Ayşen Sönmez Oğuzhan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden mezun olduktan sonra evlenip, bu şehre yerleşti. Bir çocuk annesi olan Oğuzhan, uzun yıllar inşaat malzemeleri satışı sektöründe çalıştıktan sonra 5 yıl önce hayalini kurduğu kendi iş yerini Yeni Mahalle, Horozköy Caddesi'nde açtı. 320 metrekarelik dükkanında boya, su-ısı yalıtım malzemeleri, inşaat malzemeleri, ev dekorasyonu, banyo-tuvalet tadilatı malzemeleri, asma tavan sistemleri satışı yapan Oğuzhan, bu sektörde egemen olan erkek mesleği algısını kırdı. Dükkanının hem çalışanı hem de patronu olan Oğuzhan, bir ekibi ile de montaj ve onarım, tadilat hizmeti de veriyor. 16 yaşındaki kızını okula götürdükten sonra dükkanını açan Oğuzhan, her gün kilolarca ağırlığındaki çimento ve alçı çuvalları, boya galonlarını ve kiremitleri kendisi taşıyor. Gelen siparişleri tek başına kamyonetine yükleyip, yine teslimat adresine kendisi indiren Oğuzhan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Manisa'da inşaat malzeleleri satışı sektöründeki tek kadın işletmeci olan Oğuzhan, akşam eve döndüğünde yemek, ütü, çamaşır, bulaşık, temizlik gibi işlerle de kendisi ilgileniyor. Sürekli yoğun bir tempoda çalıştığı için zor bir işi olduğunu belirten Ayşen Sönmez Oğuzhan, bir hamal gibi çalıştığını vurguladı ve şöyle dedi:
"İşimi seveverek yapıyorum. Zaten sevmesem yapılmaz. Genelde inşaatlara hizmet veriyoruz. İnşaat malzemeleri satışı yanında ev dekorasyonu ve tadilatı yapıyoruz. Yaptığım işin bir kadın için zor olması nedeniyle farklı tepkilerle karşılaştığım oluyor. Günde 1 ile 3 ton arasında yük taşımak zorunda olduğum zamanlar oluyor. Bir hamal gibi çalışıyorum. Hem beyin olarak hem de beden olarak çok yorucu bir iş. Dükkana malzeme satın alıyorum.Tüm bunların hesapları var, satışı var. Satılan ürünlerin kamyonete yüklenip, yerlerine teslim edilmesi var. Kızım için çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Böyle olunca da çalışırken, yorgunluğumu unutuyorum. Kadınlar, istedikten sonra erkekler gibi her işi yapar. Kadınların girişimci olmasından yanayım."
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