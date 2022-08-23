İşinizi fazlasıyla kolaylaştıracak herkese tavsiye edeceğiniz ebeveynlik ürünleri

Çocukların gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlayabilmesi için farklı alanlarda beceri kazanmaları gerekiyor. Bu amaçla onların eğlenerek öğrenmesine yardımcı birçok farklı ürün bulunuyor. Aktivite masası, öğrenme tahtası ve öğrenme kulesi gibi birçok ürünü sizler için bir arada getirdik. Listemizde pişik ve dolaşık saçları açmaya yönelik ürünler de bulunuyor. Haydi, çok kullanışlı ebeveynlik ürünlerini inceleyelim.

1. Saç taramak sizin için de dert hâline geliyorsa: Johnson's Baby Söz Dinleyen Saçlar Serisi Kolay Tarama Spreyi

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Çocuğunuzun saçlarını tararken oluşan saç dolanmaları işinizi mi zorlaştırıyor? Endişelenmeyin, Johnson’s Baby Söz Dinleyen Saçlar Serisi Kolay Tarama Spreyi yardımınıza koşuyor. Boya, SLS ve SLES içermeyen ürünü çocuklarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Nazik yumuşatıcı maddelerle zenginleştirilen ürün, uzun ve kıvırcık saçları bile taramayı kolaylaştırmak için özel olarak üretiliyor. Kolay tarama spreyi, saç dolanmalarını ve düğümlerini hiç zorlanmadan açmanıza yardımcı oluyor. Eşsiz no more tears formülü, en az saf su kadar yumuşak ve saçları koruyor. Çocuğunuzun saçlarını taramadan önce ürünü eşit şekilde sıkıp tarama işlemine başlayabilirsiniz.

2. Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle: Mustela Vitamin Barrier Cream Pişik Kremi

Sırada pişik sorununun çözümü olacak bir ürün var. Mustela Vitamin Barrier Cream Pişik Kremi, etkili pişik bakımı yaparak bez bölgesini korumaya ve rahatlatmaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki F ve B5 vitamini cilde bakım yapıyor. Shea yağı ile de cildi yumuşatmaya yardımcı oluyor. Günlük kullanım için uygun olan ürün, kolay uygulanıyor ve leke yapmıyor. Ebeveynler tarafından en çok tercih edilen ürünlerden biri olan pişik önleyici krem, yüksek puanıyla da dikkat çekiyor. Siz de bebeğinizin pişik sorununa çöüzm arıyorsanız ürünü mutlaka denemelisiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Çocukların eğlenerek öğrenmesi için: Burgkidz 6 in 1 Çocuk Aktivite Masası

Çok yönlü aktivite masaları, çocuklar için oldukça eğlenceli ve kullanışlı. Burgkidz 6 in 1 Çocuk Aktivite Masa; çok fonksiyonlu masa, sandalye, 100 adet büyük plastik yapı bloğu ve 281 adet klasik yapı taşı ile geliyor. Çok kullanışlı olan ürün, yapı taşlarıyla dilediği gibi oynamasını sağlayarak çocuğunuzun hayal gücünü ve el becerilerini geliştiriyor. Aktivitenin yanı sıra çocuğunuz masanın üzerinde yemek yiyebilir ve okuma etkinlikleri yapabilir. Yüksek kaliteli ürün, birinci sınıf standartlara göre üretiliyor ve oval kenarlarıyla çocukların zarar görmesine izin vermiyor.

4. Sağlıklı ve lezzetli dondurmalar yapmak artık çok kolay: Miotlsy Silikon Dondurma Kalıbı

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Sıcak yaz aylarında en sevilen yiyeceklerden başında şüphesiz dondurmalar geliyor. Siz de çocuğunuza evinizde sağlıklı şekilde dondurmalar yapmak istiyorsanız Miotisy Silikon Dondurma Kalıbı'nı tercih edebilirsiniz. Sekiz adet birbirinden sevimli şekillere sahip kalıplar çocukların ilgisini oldukça çekiyor. Kimyasal ve katkı maddeli dondurmaları tüketmek yerine evinizdeki doğal meyve, püre ve süt ile sağlıklı dondurmalar elde edebilirsiniz. Bu sayede hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. Yüksek kaliteli gıda sınıfı silikondan üretilen ürün; BPA içermiyor, çevre dostu, tekrar kullanılabilir ve uzun ömürlü.

5. Artık yemek yemek çok daha eğlenceli: Bayev Araba Model Mama Tabağı

Çocuğunuza yemek yedirmekte güçlük çekiyorsanız desenli tabakların yardımı ile onları yemek yemeye teşvik edebilirsiniz. Bayev Araba Model Mama Tabağı, sevimli tasarımıyla kullanıcılar tarafından çok seviliyor. Sert plastikten yapılan ürün, orta boyuta sahip. İçindeki dört farklı bölme sayesinde sebze, meyve ve çeşitli besinleri ayrı ayrı koyup çocuğunuzun keyifle yemek yemesini sağlayabilirsiniz. Araba şekliyle çocukların ilgisini çeken tabak, kaliteli materyaliyle uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Eğer öğünler sizin için de dert hâline geliyorsa çocuğunuzun bayılacağı tabağa mutlaka göz atmalısınız.

6. Güvenli ve pratik: Minera Ahşap Montessori Öğrenme Kulesi

Çocukların dokunarak ve görerek öğrenmesi çok önemli. Öğrenme kuleleri de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Minera Ahşap Montessori Öğrenme Kulesi, iki ila altı yaş arasındaki çocukların kullanıma uygun. Model, 12 mm kalınlıkta ve MDF lam malzeme kullanılarak üretiliyor. Ürün, kademeli ve basamak yüksekliği ayarlanabilir olarak tasarlanıyor ve yaş gruplarına göre basamak montajı yapılabiliyor. Basamak tabanındaki kaydırmaz bantlar, oluşabilecek kazaların da önüne geçiyor. Boyasız olduğu ve kimyasal madde kullanılmadığı için sağlık açısından hiçbir zararı bulunmuyor. Tüm kenarları yuvarlatıldığından çocuklara zarar verebilecek keskin bir kenarı da bulunmuyor.

7. Çocuğunuzun becerilerini geliştirmeye yardımcı: Piramigo Yazı Tahtası ve Manyetik Matematik İşlemi

Listemizin son sırasında hem çocuğunuzun becerilerini geliştirecek hem birçok konuyu öğrenmesini sağlayacak bir ürün var. Piramigo Yazı ve Manyetik Matematik İşlemi Tahtası, çok fonksiyonlu ahşap bir ürün. Yüksek kalitedeki ürünün sağlık açısından hiçbir zararı bulunmuyor. Bu tahtayı kullanarak çocuğunuz bilgi işlem gücünü ve çizim yeteneğini geliştirerek uygulamalı egzersiz yapabiliyor. Özellikle matematik işlemlerini keyifle yapmayı sağlayan ürün, çocuğun eğlenerek öğrenmesine yardımcı oluyor. Manyetik özelliği sayesinde sayılar kolayca yapıştırılıp takılabiliyor. Hem kullanışlı hem eğlenceli, daha ne olsun değil mi?