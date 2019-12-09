Isınmak için ağaçları kesiyorlar

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında ısınmak için ağaçları kesiyor.

Mazıdağı bölgesinde kış ayları yaklaştığında vatandaşlar evlerini ısıtmak ve elektrik faturalarını az ödemek için ağaçları kesip, yakacak olarak kullanıyor. Bölgede her hanenin kış aylarında evlerini ısıtmak için yüzlerce ağaç kestiğini belirten Erhan Erat isimli vatandaş, ısınmak için bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Bölgede ağaçların yok olduğunu kaydeden Rıfat Duyar isimli vatandaş ise “Bizim bölgede yeşil alanlar gittikçe azalıyor. Devlet yetkilileri buna bir an önce bir çare bulmaları gerek. Bölgeye ya doğal gaz getirilsin ya da elektrik ücretlerinde indirime gidilsin” dedi.

