HABER

Isınmak için ağaçları kesiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında ısınmak için ağaçları kesiyor.Mazıdağı bölgesinde kış ayları yaklaştığında vatandaşlar evlerini ısıtmak ve elektrik faturalarını az ödemek için ağaçları kesip, yakacak olarak kullanıyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında ısınmak için ağaçları kesiyor.
Mazıdağı bölgesinde kış ayları yaklaştığında vatandaşlar evlerini ısıtmak ve elektrik faturalarını az ödemek için ağaçları kesip, yakacak olarak kullanıyor. Bölgede her hanenin kış aylarında evlerini ısıtmak için yüzlerce ağaç kestiğini belirten Erhan Erat isimli vatandaş, ısınmak için bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.
Bölgede ağaçların yok olduğunu kaydeden Rıfat Duyar isimli vatandaş ise “Bizim bölgede yeşil alanlar gittikçe azalıyor. Devlet yetkilileri buna bir an önce bir çare bulmaları gerek. Bölgeye ya doğal gaz getirilsin ya da elektrik ücretlerinde indirime gidilsin” dedi.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Belediye başkanı, makam aracını gazinin hizmetine sunduBelediye başkanı, makam aracını gazinin hizmetine sundu
İzmir-İstanbul otobanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir-İstanbul otobanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.