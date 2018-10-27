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Isınmak için ateş yaktı, çıkan yangında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, kullanılmayan bir iş yerinde kalan U. A.'nın ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu.

Isınmak için ateş yaktı, çıkan yangında yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, kullanılmayan bir iş yerinde kalan U. A.'nın ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan Uğur A. tedavi altına alındı.
Yangın saat 04.00 sıralarında, Düzce Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın zemin katında bulunan, kullanılmayan bir dükkanda kalan U. A. ısınmak için ateş yakınca yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, dumanı tahliye etti. Yangında vücudunda yanıklar oluşan U. A. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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