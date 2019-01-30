Isınmak için çalıştırdığı araç, evin penceresine girdi

Fatih’te içinde bulunduğu aracı ısınmak için çalıştıran bir kişi kazaya neden oldu. Vitese takılı şekilde park edilen araç çalışıp hareket edince apartmanın zemin katında bulunan daire girdi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz Caddesi Kıvrım Sokak’ta ilginç bir kaza meydana geldi. Saat 12.30 sularında meydana gelen kazada, park halindeki aracın içinde otururken üşüyen bir kişi klimayı açmak için aracın kontak anahtarını çevirerek aracı çalıştırdı. Vitese takılı halde park edilmiş araba çalıştıktan sonra hareket ederek önce park halindeki bir kamyonete daha sonrada bir apartmanın duvarına vurdu. Kazada apartmanın zemin kat dairesinin penceresi ve pencere önünde duran motosiklete zarar gördü.

“Gaz patladı sandım”

Hem kazada zarar gören motosikletin sahibi olan hem de arabanın zarar verdiği evde ikamet eden İsmail Çiftçi kaza anında ev içinde olanları anlattı. Gece çalıştığı için kaza anında uyuduğunu ifade eden Çiftçi, “Motoru oraya bağladım geldim uyuyordum. Güm diye bir ses çıktı, eşim ve çocuğumla burada oturuyordu. Ben gaz patladı sandım” dedi.

Kaza ile ilgili raporlarını tamamlayan trafik ekipleri olay yerine çağırdıkları çekici çağırdı. Bir süre sonra kazanın yaşandığı Kıvrık sokağa gelen çekici aracı bulunduğu yerden kaldırdı.



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