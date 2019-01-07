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ISINMAK İÇİN ÇALIŞTIRDIĞI CİP BODRUM KATIN PENCERESİNE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

  Fatih'te bir kişi arkadaşının gelmesini beklerken, ısınmak cipin kontak anahtarını çevirince araç bir anda kaymaya başladı.

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Fatih'te bir kişi arkadaşının gelmesini beklerken, ısınmak cipin kontak anahtarını çevirince araç bir anda kaymaya başladı. Cip önce park halindeki kamyonete, ardından bir apartmanın bodrum katındaki dairenin penceresine çarparak durdu. Aracın ön tarafının bir bölümünün içeriye girdiği olayda, evde bulunanlar büyük panik yaşarken, şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kıvrım Sokak'ta meydana gelen olayda, ehliyeti olmayan 55 yaşındaki Mehmet İrtürk, arkadaşının cipinde bekliyordu. Isınmak için kontağı açtığı sırada hareket eden cip, önce park halindeki kamyonete sürttü, ardından bir apartmanın bodrum katındaki dairenin parmaklıklarına çarparak durdu. Evde bulunan İsmail Çiftçi, eşi ve çocuğu büyük panik yaşadı. Önce doğalgaz borusu patladığını sanan Çiftçi ailesi, daha sonra dışarı çıktı. Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı. Ehliyeti olmadığını söyleyen İrtürk, " Ben aracı sürmüyordum. Isınmak için arabayı aracı çalıştırdım, birden hareket etti." dedi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kaza yapan araç
-Evin içinden görüntü
-İrtürk ile röp
-Genel ve detaylar

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