Isınmak için girmeye çalıştığı yer hayrete düşürdü

Eskişehir’de bir kişi, üşüdüğü gerekçesiyle kilidini kırarak içerisine girdiği kabindeki telefon ve internet kablolarına zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Sümer Mahallesi’nde gerçekleşti. Üşüdüğü gerekçesiyle sığınacak yer aradığını öne süren Y.A., içerisinde telefon ve internet kablolarının bulunduğu kabine girdi. Kabinin kapı kolunun kırıldığını ve içerisindeki kabloların çekilerek kopartıldığını gören elektrik teknikeri F.Ş. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisin sorularını yanıtlayan Y.A., ifadesinde, üşüdüğü için kabine girmek istediğini ve kasıtlı olarak zarar vermediğini söyledi. Soruşturma sürüyor.

