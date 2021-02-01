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  4. Isınmak için kullandığı elektrikli battaniye yaşlı adamın sonu oldu

Isınmak için kullandığı elektrikli battaniye yaşlı adamın sonu oldu

01.02.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yalnız yaşayan 95 yaşındaki adam, ısınmak için kullandığı elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi 12.

Gaziantep’te yalnız yaşayan 95 yaşındaki adam, ısınmak için kullandığı elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi 12. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek göz odalı evde yalnız yaşayan Hasan Y.’nin (95) ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye birden tutuştu. Hasan Y., meydana gelen küçük çaplı yangında çıkan dumandan zehirlendi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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