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Isınmak için sığındı, yuvası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

Tokat’ta kışın esnafa sığınan kedi yeni yuvasında iş yerinin maskotu haline geldi.Tokat’ta soğuktan korunmak için Taşhan’da bir esnaf dükkanına giren kedi esnaflar tarafından beslenmeye başladı.

Isınmak için sığındı, yuvası oldu

Tokat’ta kışın esnafa sığınan kedi yeni yuvasında iş yerinin maskotu haline geldi.
Tokat’ta soğuktan korunmak için Taşhan’da bir esnaf dükkanına giren kedi esnaflar tarafından beslenmeye başladı. Tarihi çarşının maskotu haline gelen kedi, iş yerine gelen müşterilerinde ilgi odağı oldu. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle günün büyük bir kısmını iş yerinde geçiren kediye gözü gibi bakan esnaf ’mıncır’ adını verdi. Dükkan çalışanlarından hayvansever Zeynep Hilal Karasu, sahiplendiği kediye yuva yaptı. Bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini ve soğuk havalardan etkilenen sokak kedisinin iş yerlerine sığındığını ifade eden Karasu, “Akşam biz iş yerini kapatana kadar dükkanda bekliyordu. Sabah iş yerine geldiğimizde kapıda görüyoruz, bazen sokakta karşılaşıyoruz. Çocuklar ilgi gösteriyor, kimseye bir zararı yok. İş yerimize gelenler seviyorlar. İş yerinin yanına bir yuva yaptık” dedi.

Hayvan sevgisini kazandı
İş yeri çalışanlarından Ebru Şen ise mıncırla birlikte hayvan sevgisini kazandığını belirterek, “Ben önceden hayvanlara karşı önceden agresiftim. Kuzenim daha önceden kedi almak istedi dükkana ‘ya o, ya ben’ demiştim. Ama şuan mıncırın olması beni rahatsız etmiyor. Ona karşı sempatik tavırlarım oluşmaya başladı, dokunmaya başladım. Burada kedinin olması benim gibi ön yargılı insanlar için çok iyi oldu. Bizler çocukken hayvanlardan uzak büyütüldük. Çocukları, dokunun sevin diye teşvik ediyorum. Çünkü hayvanı sevmeyen insanı sevemez” diye konuştu.

Isınmak için sığındı, yuvası oldu

Isınmak için sığındı, yuvası oldu

Isınmak için sığındı, yuvası oldu

Isınmak için sığındı, yuvası oldu

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