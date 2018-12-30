HABER

Isınması için odasına kömür kozü bırakılan astım hastası Berkay öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kestane satan Adnan Yavuz, gece eve getirdiği kömür közünü, ısınması için astım hastası oğlu Berkay Yavuz'un (15) odasına bıraktı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kestane satan Adnan Yavuz, gece eve getirdiği kömür közünü, ısınması için astım hastası oğlu Berkay Yavuz'un (15) odasına bıraktı. Aile fertleri, sabah uyanıp, yanına gittikleri çocuklarını yatağında ölü buldu. Adnan Yavuz, "25- 30 gündür aynı şekilde uyuyordu" dedi. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi 219 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Konyaaltı sahilinde kestane satan, 3 çocuk babası Adnan Yavuz, gece iş bitimi mangalda kalan közle eve geldi. Yavuz, içi yanmış kömür dolu mangalı, ısınması için astım hastası olan ve tedavi gören oğlu Berkay'ın odasına bıraktı. Aile fertleri, bugün saat 09.00 sıralarında uyandığında, Berkay'ı odasındaki yatağında, ağzından köpükler gelmiş halde hareketsiz yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Berkay Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, anne ve babanın ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Berkay Yavuz'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 'MANGAL ETKİLEMİŞ OLABİLİR' Adnan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun astım rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Berkay'ın bu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini düşündüklerini belirten Yavuz, "Rahatsızlığı nedeniyle tıkanmış. Bir de onun yattığı odaya ısınması için mangal koymuştuk. Mangal da etkilemiş olabilir. Az bir ihtimal; çünkü 25- 30 gündür aynı şekilde uyuyordu" diye konuştu. Adnan Yavuz, mangalda maden kömürü değil; odun kömürü yaktıklarını ve kömürü köz haline geldikten sonra çocuğun odasına koyduklarını söyledi. Ticaret lisesinde eğitim gören oğlunun çok çalışkan olduğunu da dile getiren Adnan Yavuz, "Sınavlardan hep 95- 100 alıyordu. 'Baba sadece İngilizcem kötü. Öğle yemeği için götürdüğüm tost koktuğu için öğretmen kızıyor. Zayıf alırsam bu yüzden alacağım' diyordu" dedi.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Eski eşinin kendisini dolandırdığını öne sürdüEski eşinin kendisini dolandırdığını öne sürdü
Niğde’de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralıNiğde’de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...

Öldürülen vücut geliştirme sporcusunun ailesinden tepki: İnsanlık utansın

Ödüllü sporcunun cenazesinde yürek yakan sözler!

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı: 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Yediği ekmekten çıkan vidayı yutunca kabusu yaşadı!

Ekmeği bir daha ısırınca fark etti, hayatı kabusa döndü!

İstanbul Büyükada'da can pazarı! Yaşlı kadın motordan denize düştü...

Büyükada'da denizde can pazarı! Yaşlı kadın motordan düşünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.