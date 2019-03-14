RABAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörizmden ve terörist örgütlerden günümüzde en çok İslam ülkeleri ve Müslüman toplumları mağdur olmasına rağmen, maalesef yine de İslam ve Müslümanlar terörizmle ilişkilendirilmekte ve töhmet altında bırakılmaktadır." dedi.

Şentop, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) 14. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesine değindi.

Mustafa Şentop, barış ve diyaloğun tesisi için kurulan masaya oturan tarafın Kıbrıslı Türkler olduğunu, her defasında masadan kalkan, hatta masayı deviren tarafı ise Rumların oluşturduğunu dile getirdi.

Buna rağmen, uluslararası toplumun özellikle Batılı devletlerin Rumlara destek verdiğini söyleyen Şentop, "Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz de meselenin adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için İslam aleminden, Müslüman kardeşlerinden dayanışma ve destek beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da Müslüman Türk azınlığa karşı haksız uygulamaların devam ettiğini ve bazı alanlarda yeni boyutlar kazandığını belirten Şentop, sadece Batı Trakya bölgesinde değil, Rodos ve İstanköy adalarında, Selanik'te yaşayan Müslüman Türklerin de hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini vurguladı.