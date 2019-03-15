RABAT (AA) - KUBİLAY ÇELİK - Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı toplantılarında her zaman ilk gündem maddesinin Filistin olduğunu belirterek, "İsrail’in yaptığı zulüm, işkence ve baskı altında olan Filistinlilere yönelik alınan kararlar hep kağıt üstünde kalmış, güzel dilek ve temenniden öteye geçememiştir." dedi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İSİPAB 14. Konferansı'na katılan Turan, konferansa ilişkin AA muhabirine değerlendirme yaptı.

İslam ülkelerinin çoğunda kan, gözyaşı ve zulümlerin devam ettiğini belirten Turan, Filistin, Irak, Eritre topraklarının işgal altında olduğunu, Suriye, Afganistan, Pakistan, Yemen’de çatışmaların sürdüğünü anımsattı.

Bu yıl 14'üncüsü yapılan İSİPAB toplantılarında, her zaman ilk gündem maddesinin Filistin olduğuna işaret eden Turan, "İsrail’in yaptığı zulüm, işkence ve baskı altında olan Filistinlilere yönelik alınan kararlar hep kağıt üstünde kalmış, güzel dilek ve temenniden öteye geçememiştir. İnşallah yakın zamanda bu kararlar uygulamaya da geçer. Beklentimiz bu yöndedir." diye konuştu.