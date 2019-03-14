Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) konferansı sonuç bildirgesi açıklanmadan sona erdi.

Fas Meclis Başkanı ve İSİPAB 14. Konferansı Başkanı El-Habib el-Maliki, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Rabat Bildirgesi ile yetinilmesi çağrısında bulunarak, sonuç bildirgesinin tartışılmayacağını belirtti.

Sonuç bildirgesinin tartışılmasının, 3 ay içinde toplanacak İSİPAB Daimi Komitesi'ne bırakılacağını aktaran Maliki, "İşlerin yolunda gitmediğini fark ettik. Bu durum birbirimizi yeterince tanımamıza ve görüşlerimizin yakınlaşmasına engel oluyor. Diyaloğu artırmamız gerek. Toplantılarımız yılda bir kez gerçekleştiği için fikirlerimiz birbirine yakın değil." dedi.

Kapanış oturumunda konuşan Tunus Parlamentosu Demokratik Blok Başkanı Salim el-Ebyad ise sonuç bildirgesinin açıklanmamasına tepki göstererek, 3 gün süren tartışmaların ardından ortak bir bildirge çıkmamasının olumsuz bir mesaj taşıdığını belirtti.

"Bu tüm İslam halkları için kötü bir mesaj. Konferansı takip edenler, 'bir sonuç bildirgesi ilan etmekten aciz kaldılar' diyecek." ifadelerini kullanan Ebyad, anlaşmazlık noktalarının bir kenara bırakılıp, yalnızca üzerinde anlaşılan konularla yetinilen bir bildirge çıkarılması çağrısında bulundu.