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İSİPAB konferansı "bildirgesiz" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

Fas'ta düzenlenen İSİPAB 14. Konferansı'nın kapanışı, sonuç bildirgesi yayımlanmaksızın gerçekleştirildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) konferansı sonuç bildirgesi açıklanmadan sona erdi.

Fas Meclis Başkanı ve İSİPAB 14. Konferansı Başkanı El-Habib el-Maliki, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Rabat Bildirgesi ile yetinilmesi çağrısında bulunarak, sonuç bildirgesinin tartışılmayacağını belirtti.

Sonuç bildirgesinin tartışılmasının, 3 ay içinde toplanacak İSİPAB Daimi Komitesi'ne bırakılacağını aktaran Maliki, "İşlerin yolunda gitmediğini fark ettik. Bu durum birbirimizi yeterince tanımamıza ve görüşlerimizin yakınlaşmasına engel oluyor. Diyaloğu artırmamız gerek. Toplantılarımız yılda bir kez gerçekleştiği için fikirlerimiz birbirine yakın değil." dedi.

Kapanış oturumunda konuşan Tunus Parlamentosu Demokratik Blok Başkanı Salim el-Ebyad ise sonuç bildirgesinin açıklanmamasına tepki göstererek, 3 gün süren tartışmaların ardından ortak bir bildirge çıkmamasının olumsuz bir mesaj taşıdığını belirtti.

"Bu tüm İslam halkları için kötü bir mesaj. Konferansı takip edenler, 'bir sonuç bildirgesi ilan etmekten aciz kaldılar' diyecek." ifadelerini kullanan Ebyad, anlaşmazlık noktalarının bir kenara bırakılıp, yalnızca üzerinde anlaşılan konularla yetinilen bir bildirge çıkarılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin de katılımcılar arasında yer aldığı pazartesi günü başlayan İSİPAB 14. Konferansı, Rabat Bildirgesi'nin onaylanmasıyla son buldu.

İSİPAB sonuç bildirgesi taslağı, dün İslam ülkeleri heyetlerinin temsilcilerinin katıldığı bir kurul tarafından tartışılmış, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki adalar sorununda anlaşmazlıklar yaşanmasına rağmen taslak onaylanmıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, İslam ülkeleri arasında dayanışmanın artırılması amacıyla 1999 yılında kuruldu. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da olan birliğin 54 üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fas İİT Rabat

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