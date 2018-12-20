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İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorisindeki fotoğrafları tek tek inceleyen, çekildikleri yerler ve konularıyla ilgili bilgi alan Atalay, fotoğrafların tamamının güzel olduğunu söyledi.

Atalay, incelemesinin ardından tercihi, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın, Filistinlilerin barışçıl gösterisine İsrail güçlerinin müdahalesini yansıtan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Atalay "Yaşam" kategorisinde, İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini yansıtan "Ali Dede ve Kedisi" başlıklı fotoğrafı; "Spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı Akrobat" başlıklı fotoğrafını seçti.

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Orhan Atalay Oylama Yılın Fotoğrafları

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