İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadini kınadı.

İSİPAB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadi kınanarak, bunun "Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını tamamen ortadan kaldırmak için ortaya konulan ırkçı bir yaklaşım" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma başta Kudüs ve Golan Tepeleri olmak üzere İsrail'in işgal uygulamalarını durdurma konusundaki sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere pazar günü olağanüstü toplanma kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

Merkezi İran'ın başkenti Tahran olan İSİPAB, 17 Haziran 1999'da kurulmuştu.

