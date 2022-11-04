Isırgan otu çayı faydaları nelerdir? Isırgan otu çayı nasıl yapılır?

Antioksidan ve A, C, K vitamini deposu olduğu bilinen ısırgan otu çayı diüretik, anti-inflamatuar ve hücre koruyucu özellikleri ile ön plana çıkan bir içecektir. Bağışıklık ve dolaşım sistemini desteklediği düşünülen bu çay mikrobik, mevsimsel veya kronik hastalıkların tedavisinde yardımcı rol üstlenir. Günde 2-3 fincan kadar tüketilebilen ısırgan otu çayı, bağışıklık sistemini desteklediği gibi zayıflama sürecinde de tercih edilebilir. Şifalı olduğu düşünülen bu çayın aç veya tok karnına tüketilmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. Bununla birlikte ısırgan otu çayının yan etkilerinden korunmak amacı ile bu içecek tüketilmeden önce mutlaka bir uzmandan bilgi alınması önerilir. Peki, ısırgan otu çayı ne işe yarar?
Yapıldığı bitkinin şifalı özelliklerini taşıyan ısırgan otu çayı, sıkça tüketilen detoks içeceklerinden biridir. Genellikle kan dolaşımını artırma özelliği için tüketilen bu içecek, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyabilmektedir. Bununla birlikte ısırgan otu çayı kolesterolü dengeleyebilir ve cilt ve saç sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kan şekerini düzenler.
A ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu gibi bol miktarda antioksidan içerdiği bilinen ısırgan otu çayı, özellikle kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Diüretik ve anti-inflamatuar özellikleri ile ön plana çıkan bu içecek, birçok hastalığın tedavisinde yardımcı besin olarak rol oynar. Kalp, dolaşım ve bağışıklık sistemi ile saç ve cilt sağlığını olumlu yönde etkilediği düşünülen ısırgan otu çayı zayıflama ve ödem atma süreci ile kronik hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Isırgan otu çayı faydaları:
İçerdiği yararlı vitamin ve mineraller sayesinde sıkça tüketilen ısırgan otu çayı, birkaç işlem ile kısa sürede hazırlanabilir. Isırgan otu çayı tarifi için gerekli olan malzemeler taze ısırgan otu ve sudur. Taze ısırgan otuyla da hazırlanabilen bu çay, bitkinin kurutulmuş hâliyle de demlenebilir.
Isırgan otu çayı nasıl demlenir?"
Diüretik özelliği ile ön plana çıkan bir içecek olan ısırgan otu çayı, düzenli olarak kullanıldığı takdirde yağ yakımını hızlandırabilir. Bu sayede ısırgan otu çayı kilo verme sürecini de olumlu yönde etkiler. Fakat unutulmamalı ki hiçbir bitki çayı ya da bitkisel ürün direkt olarak zayıflatmaz ya da bölgesel incelmede direkt olarak görev almaz. Bitkisel kaynaklı ürünler diyet destekleyici olarak kullanıma uygundur.
Menstrüasyon problemlerine iyi geldiği düşünülen ısırgan otu çayı, regl döneminin düzenlenmesinde rol oynar. Ancak ısırgan otu çayının direkt olarak adet söktürücü bir etkisi bulunmaz. Dolayısıyla regl döneminden önce ısırgan otu çayı kullanılmadan mutlaka bir doktora danışılması önerilir.