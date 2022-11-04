Isırgan otu çayı faydaları nelerdir? Isırgan otu çayı nasıl yapılır?

Antioksidan ve A, C, K vitamini deposu olduğu bilinen ısırgan otu çayı diüretik, anti-inflamatuar ve hücre koruyucu özellikleri ile ön plana çıkan bir içecektir. Bağışıklık ve dolaşım sistemini desteklediği düşünülen bu çay mikrobik, mevsimsel veya kronik hastalıkların tedavisinde yardımcı rol üstlenir. Günde 2-3 fincan kadar tüketilebilen ısırgan otu çayı, bağışıklık sistemini desteklediği gibi zayıflama sürecinde de tercih edilebilir. Şifalı olduğu düşünülen bu çayın aç veya tok karnına tüketilmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. Bununla birlikte ısırgan otu çayının yan etkilerinden korunmak amacı ile bu içecek tüketilmeden önce mutlaka bir uzmandan bilgi alınması önerilir. Peki, ısırgan otu çayı ne işe yarar?

Isırgan otu çayı neye iyi gelir?

Yapıldığı bitkinin şifalı özelliklerini taşıyan ısırgan otu çayı, sıkça tüketilen detoks içeceklerinden biridir. Genellikle kan dolaşımını artırma özelliği için tüketilen bu içecek, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyabilmektedir. Bununla birlikte ısırgan otu çayı kolesterolü dengeleyebilir ve cilt ve saç sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kan şekerini düzenler.

A ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu gibi bol miktarda antioksidan içerdiği bilinen ısırgan otu çayı, özellikle kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Diüretik ve anti-inflamatuar özellikleri ile ön plana çıkan bu içecek, birçok hastalığın tedavisinde yardımcı besin olarak rol oynar. Kalp, dolaşım ve bağışıklık sistemi ile saç ve cilt sağlığını olumlu yönde etkilediği düşünülen ısırgan otu çayı zayıflama ve ödem atma süreci ile kronik hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Isırgan otu çayı faydaları:

Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler.

Yağ yakımını hızlandırarak zayıflama sürecini destekler.

Dolaşım sistemini destekleyen ısırgan otu çayının, kalp sağlığına da iyi geldiği düşünülür.

Kanı temizlediği düşünülen bu çay, diyabet hastalarına da iyi geldiği belirtilir.

Vücut ağrılarını giderici bir özelliği vardır.

İltihap sökücü bir rol oynar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle soğuk algınlığı ve üst solunum yolları hastalıklarının oluşumunu engeller.

İdrar söktürücü bir özelliği olduğu bilinen ısırgan otu çayı, ödem atılmasını sağlar.

Böbrek sağlığını destekleyerek taş ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını da mümkün kılar.

Kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde rol oynayan C vitamini ile demir minerali bakımından zengindir.

Isırgan otu çayı anemi rahatsızlığının tedavisini destekler.

Mevsimsel hastalıklar ile alerji gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Kuru öksürüğün iyileştirilmesini de sağlayabilmektedir.

Bor minerali bakımından zengin olduğu bilinen ısırgan otu çayı kalsiyum oranının dengede tutulmasını destekler ve kemik hastalıklarının oluşumunu engeller.

Ağız ve diş sağlığını da destekler.

Mikrobik hastalıkların oluşma riskini minimum seviyeye indirir.

Anti-inflamatuar özelliği ile bilinir.

Cildi mikroplardan arındırarak daha sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüme ulaşılmasını mümkün kılar.

Isırgan otu çayı nasıl yapılır?

İçerdiği yararlı vitamin ve mineraller sayesinde sıkça tüketilen ısırgan otu çayı, birkaç işlem ile kısa sürede hazırlanabilir. Isırgan otu çayı tarifi için gerekli olan malzemeler taze ısırgan otu ve sudur. Taze ısırgan otuyla da hazırlanabilen bu çay, bitkinin kurutulmuş hâliyle de demlenebilir.

Isırgan otu çayı nasıl demlenir?"

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar taze veya kurutulmuş ısırgan otu ekleyin.

5-10 dakika boyunca demlenen ısırgan otu çayı, tüketilmeden önce süzün.

Süzülen ısırgan otu çayı 5 dakika dinlendirildikten sonra direkt olarak içebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak bal ile tatlandırabilirsiniz.

Isırgan otu çayı zayıflatır mı?

Diüretik özelliği ile ön plana çıkan bir içecek olan ısırgan otu çayı, düzenli olarak kullanıldığı takdirde yağ yakımını hızlandırabilir. Bu sayede ısırgan otu çayı kilo verme sürecini de olumlu yönde etkiler. Fakat unutulmamalı ki hiçbir bitki çayı ya da bitkisel ürün direkt olarak zayıflatmaz ya da bölgesel incelmede direkt olarak görev almaz. Bitkisel kaynaklı ürünler diyet destekleyici olarak kullanıma uygundur.

Isırgan otu çayı adet söktürür mü?

Menstrüasyon problemlerine iyi geldiği düşünülen ısırgan otu çayı, regl döneminin düzenlenmesinde rol oynar. Ancak ısırgan otu çayının direkt olarak adet söktürücü bir etkisi bulunmaz. Dolayısıyla regl döneminden önce ısırgan otu çayı kullanılmadan mutlaka bir doktora danışılması önerilir.