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  4. Isırığıyla insan tırnağını delebilen örümcek bulundu! Yetkililer bile şaşkın: Bu kadar büyüğünü görmemiştik

Isırığıyla insan tırnağını delebilen örümcek bulundu! Yetkililer bile şaşkın: Bu kadar büyüğünü görmemiştik

17.11.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'daki bir sürüngen parkı, uzmanların ona "mega örümcek" adını verdiği, türüne göre çok büyük bir huni ağı örümceğinin fotoğrafını paylaştı. Avustralya Sürüngen Parkı'ndan yapılan bir basın açıklamasına göre, örümcek ortalama 1 ila 5 santimetre boyutuna kıyasla 8 santimetre ölçüyor. İnsan tırnağını ısırabilen, neredeyse 2 santimetre uzunluğunda da dişleri bulunuyor.

Isırığıyla insan tırnağını delebilen örümcek bulundu! Yetkililer bile şaşkın: Bu kadar büyüğünü görmemiştik

Avustralya Sürüngen Parkı'ndaki panzehir üretme programına bağışlanan bir huni ağ örümceği sıradışı büyüklüğüyle dikkat çekti. Tırnağınızı ısırabilecek kadar uzun dişleri olan huni ağı örümceği büyüklüğüyle dikkat çektiği için mega örümcek olarak anılmaya başlandı.

Park, tipik bir huni ağı örümceğinin kabaca iki katı büyüklüğünde olduğunu ve bir tarantula ile daha karşılaştırılabilir olduğunu söylüyor. 8 santimetrelik huni ağı örümceğinin 2 santimetre uzunluğundaki dişleri dikkat çekerken, park çalışanı Michael Tate, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir huni ağ örümceği görmedik" dedi.

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PANZEHİR İÇİN KULLANILACAK

Panzehirin yılda 300 hayat kurtardığı bildirilirken, "megaörümceğin" zehri de panzehir için alınacak. Örümceklerden gelen zehir, korkunç ve potansiyel olarak ölümcül etkilere sahip olsa da, bazıları kurtarıcı olabilir.

Avustralya Müzesi, yaklaşık 40 türü bulunan huni ağ örümceklerinin zehirli olanlarının epey tehlikeli olduğunu bildirdi.

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Öte yandan park, vatandaşlardan bu tür örümcek gördüklerinde kendilerinin önlem alarak bu örümcekleri yakalamalarını istiyor. Yetkililer şimdi benzer büyük örümcekleri bulma umuduyla, nereden geldiğini bulmak için bağışçıyı arıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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