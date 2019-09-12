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Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir çocuk, annesinin mutfakta bıraktığı ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ölümden döndü.Erzurum’un Köprüköy ilçesinin Ağçasar Mahallesi’nde yaşayan anne İstek Kaya, çay yapmak için su kaynattığı ısıtıcıyı masanın kenarına bıraktı.

Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

Erzurum’da bir çocuk, annesinin mutfakta bıraktığı ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ölümden döndü.
Erzurum’un Köprüköy ilçesinin Ağçasar Mahallesi’nde yaşayan anne İstek Kaya, çay yapmak için su kaynattığı ısıtıcıyı masanın kenarına bıraktı. Daha sonra mutfaktan ayrılan anne Kaya, 2 yaşındaki oğlu Yunus Emre Kaya’nın çığlıkları üzerine mutfağa koştu ve mutfak masasındaki ısıtıcının içindeki kaynar suyun Yunus Emre’nin üzerine döküldüğünü gördü.
İlk müdahaleyi yapan anne daha sonra küçük Yunus’u çevredekilerin yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yunus Emre Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Isıtıcıdaki kaynar suyun dökülmesiyle başı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinde birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan Kaya’nın tedavisi sürüyor.
Annelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden İstek Kaya, “Mutfakta çay için ısıtıcıya su koydum. Daha sonra çocuğumun bağrışlarına mutfağa koştum. Gelince gördüm ki üzerine su dökülmüş hemen üzerine soğuk su döktüm. Daha sonra yardım için dışarı çıktım komşularımı gördüm onlarla birlikte Yunus’u hastaneye kaldırdık. Ambulansla bizi Erzurum’a getirdiler. Şu an çocuğumun durumu iyiye gidiyor. Benim 5 çocuğumdan en küçüğü Yunus ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Annelere önerim benim gibi ihmal etmesinler çocuklarını ben çok üzgünüm o yandı ama benim de yüreğim yandı. Anneler çocuklarına dikkat etsinler” dedi.
Öte yandan, Yunus Emre Kaya’nın Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

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