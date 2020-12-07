İşitme cihazı bozulunca yaşamı durmuştu! Minik Bahar artık duyabiliyor

İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesinde yaşayan Anber ve Zeydin çiftinin çocukları olan 8 yaşındaki çocukları Bahar Kulup’un doğuştan işitme kaybı bulunuyor. Küçük yaşlarda işitme cihazı kullanan ve bu kapsamda dil eğitimi de alan minik Bahar’ın ilerleyen zamanda cihazı bozuldu. Cihaz fiyatının yüksek olması nedeniyle Kulup ailesi işitme cihazın fiyatını karşılayamadı. Düşük gelirli ailenin işitme cihazını karşılayamaması nedeniyle minik Bahar, uzunca bir süreç sessizliğe hapsoldu.

Geçtiğimiz günlerde minik Bahar, “Amca benim kulaklığım bozuldu. Bana bir kulaklık alabilir misin? Ben artık duymuyorum” şeklinde sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amcan’ isimli kullanıcıdan yardım istedi. Bunun üzerine yardım çağrısı başlatan kullanıcı, bir hayırseveri harekete geçirdi. Hayırsever vatandaş, 15 bin lira fiyatı olan işitme cihazını karşılamasıyla birlikte minik Bahar yeniden işitme sevinci yaşadı. Eskisi gibi işitme cihazına kavuşan minik Bahar’ın yeniden işitmesi ailesini sevince boğdu.