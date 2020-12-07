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İşitme cihazı bozulunca yaşamı durmuştu! Minik Bahar artık duyabiliyor

07.12.2020 10:32 | Son Güncelleme:
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İşitme cihazı bozulunca yaşamı durmuştu! Minik Bahar artık duyabiliyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Bahar Kulup, sosyal medya üzerinden işitme cihazı talebinde bulunmuştu. Doğuştan işitme kaybı yaşayan Kulup'un kullandığı işitme cihazının bozulması üzerine yenisini karşılayamadı. Minik Bahar'ın sessizliğe gömülen hayatı uzun süre sonra bozuldu ve yeniden duymaya başladı.

İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesinde yaşayan Anber ve Zeydin çiftinin çocukları olan 8 yaşındaki çocukları Bahar Kulup’un doğuştan işitme kaybı bulunuyor. Küçük yaşlarda işitme cihazı kullanan ve bu kapsamda dil eğitimi de alan minik Bahar’ın ilerleyen zamanda cihazı bozuldu. Cihaz fiyatının yüksek olması nedeniyle Kulup ailesi işitme cihazın fiyatını karşılayamadı. Düşük gelirli ailenin işitme cihazını karşılayamaması nedeniyle minik Bahar, uzunca bir süreç sessizliğe hapsoldu.

Geçtiğimiz günlerde minik Bahar, “Amca benim kulaklığım bozuldu. Bana bir kulaklık alabilir misin? Ben artık duymuyorum” şeklinde sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amcan’ isimli kullanıcıdan yardım istedi. Bunun üzerine yardım çağrısı başlatan kullanıcı, bir hayırseveri harekete geçirdi. Hayırsever vatandaş, 15 bin lira fiyatı olan işitme cihazını karşılamasıyla birlikte minik Bahar yeniden işitme sevinci yaşadı. Eskisi gibi işitme cihazına kavuşan minik Bahar’ın yeniden işitmesi ailesini sevince boğdu.

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'BAHAR'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU'

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İHA muhabirine konuşan işitme cihazı işletmecisi Zafer Yıldız, 8 yaşındaki Bahar’ın iki hafta önce sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan ile birlikte merkezlerine uğradığını belirtti. Bahar’ın işitme kaybının 8 yıldan bu yana olduğunu anımsatan Yıldız, “Bahar daha önceden işitme cihazları kullanıyordu. Buna bağlı eğitim de almış oldu. Böylece dil gelişimini de o şekilde tamamladı. Cihazların belli bir kullanım ömrü var. Kullanım ömrünü tamamlayan cihazları artık bozuldu. Ailesi maddi imkansızlıktan dolayı cihazları alamadığından dolayı sosyal medya üzerinden yazışmalar yapmış. Aile daha sonra Vanlı Amcan isimli sosyal medya fenomeniyle irtibata geçmiş. Böylece minik Bahar’ın çağrısı sosyal medya hesaplarından paylaşılarak karşılık buldu. Bahar, bir hayırsever tarafından karşılanan 15 bin liralık cihazına kavuştu” dedi.

'ARTIK DUYUYORUM'

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Yeniden eskisi gibi duyan minik Bahar Kulup ise, işitme cihazının takıldığını ve artık duyduğunu belirterek, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.

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İHA


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