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İşitme engelli atıcının başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Ankara'da 4 yıl önce atıcılık sporuna başlayan doğuştan işitme engelli Habip Yeşilöz (19), kısa sürede kendisini geliştirerek, 6 Türkiye şampiyonluğu, 6 da 3'üncülük elde etti.

Ankara'da 4 yıl önce atıcılık sporuna başlayan doğuştan işitme engelli Habip Yeşilöz (19), kısa sürede kendisini geliştirerek, 6 Türkiye şampiyonluğu, 6 da 3'üncülük elde etti. 2017 yılından bu yana milli takımda mücadele eden, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Yeşilöz, "Hedefim beni buralara getiren antrenörlerim gibi iyi bir antrenör olmak" dedi.

Neşe ve Asalet Yeşilöz çiftinin 3 çocuğundan Habip Yeşilöz, işitme engelli olarak dünyaya geldi. 4 yıl önce atıcılık sporuna başlayan Yeşilöz, kısa sürede kendisini geliştirip, yeteneği ile dikkat çekti, sayısız turnuvaya katıldı. Yeşilöz, bu turnuvalarda 6 Türkiye şampiyonluğu ve 6 üçüncülük elde etti. 2017 yılından bu yana milli takımda mücadele eden Yeşilöz, uluslararası turnuvalarda da Türkiye'yi temsil ediyor.

ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR
Milli takıma seçilmesinin ardından Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde okumaya başlayan Yeşilöz, ilkokul ve ortaokulda spor deneyimi çok olmadığını, liseden itibaren atıcılığa ilgi duymaya başladığını belirtti. Yeşilöz, ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle kendini geliştirdiğini anlatarak şöyle konuştu:
"Yurt içinde birçok turnuvaya katıldım. 6 Türkiye birinciliğim var. Kaybettiğim turnuvalar da oldu. İşitme engelim nedeniyle zorlandığım oluyor müsabakalarda. Bazen hakemlerin komutlarını anlayamıyorum. Bu yüzden finalde elendiğim oldu. Milli takıma 2017 yılında girdim. 4 kez kamp yaptık, sonra 2017 yılının Temmuz ayında olimpiyata gittik. Orada bir derece alamadım; ama büyük bir tecrübeydi benim için. Hedefim, beni buralara getiren antrenörlerim gibi iyi bir antrenör olmak."

'BİZİ GURURLANDIRIYOR'
Anne Neşe Yeşilöz (51) ise oğlunun engelini 6 yaşındayken fark ettiklerini, o yaştan itibaren cihaz kullandığını söyleyerek, "Çocuğum lisedeyken hiç spor yapamamıştı. Engeli için taktığı cihazlara bir şey olur diye sürekli engellemiştik spordan. Liseden itibaren atıcılığa merak sardı. Bir tanıdığımız vasıtasıyla bu spora başladı. Birincilikleri, üçüncülükleri bir dolu madalyası var. Bu sporla hayata daha çok bağlandı. Onun başarıları bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Genel Detaylar
-Anne Yeşilöz ile röp.
-Habip Yeşilöz ile röp.
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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