İşitme engelli başkana hırsız şoku

HATAY'da İskenderun ilçesinde İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Mehmet Çörtük?ün (32) evine hırsız girdi.

Olay, Pirireis Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İskenderun İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Derneği Başkanı olan işitme ve konuşma engelli Mehmet Çörtük?ün evine giren hırsızlar, para ve altınları alarak kaçtı. Olay esnasında hastanede tedavi gören Çörtük, eve geldiğinde ise soyulduğunu görünce şoka girdi. 800 lira parası, altın ve fotoğraf makinesinin çalındığını fark eden Çörtük polisi aradı. Eve gelen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Çörtük ise, olayı işaret diliyle anlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

