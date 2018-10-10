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İşitme engelli çift, komşu cinayetinden hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kendisinden para istediği iddiasıyla komşusu Nurgül Karakoç'u (45) av tüfeğiyle öldüren işitme engelli Seydullah Çubuk'un (58) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

İşitme engelli çift, komşu cinayetinden hakim karşısında

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kendisinden para istediği iddiasıyla komşusu Nurgül Karakoç'u (45) av tüfeğiyle öldüren işitme engelli Seydullah Çubuk'un (58) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Seydullah Çubuk'un kendisi gibi işitme engelli olan eşi Meyram Çubuk da cinayetin ardından ölen Karakoç'un kopan parmaklarını ve diğer suç delillerini gizlediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.
Olay, geçen 10 Şubat'ta Dağüstü köyünde meydana geldi. İşitme engelli 2 çocuk babası Seydullah Çubuk, komşusu 2 çocuk annesi Nurgül Karakoç'u kendisinden para istediği iddiasıyla av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Seydullah Çubuk, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Seydullah Çubuk hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle, eşi Meyram Çubuk içinde suç delilerini gizlediği iddiasıyla dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydullah Çubuk ve tutuksuz sanık Meyram Çubuk ile avukatları katıldı. Mahkemede işitme engelli tercümanı aracılığıyla ifade veren Seydullah Çubuk, komşusunu kendisinden para istediği için öldürdüğünü anlatarak, "Yok dememe rağmen 'sende desteyle para var' dedi. Beni tehdit etti. Bu nedenle vurdum. Eşim ameliyat olduğunda Nurgül Karakoç yardım etmişti. Sonra benden para istedi" dedi.
Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Meyram Çubuk hakkında ise olayın ardından maktulün kopan parmaklarını gizlemeye ve suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açıldığını söyledi. Tercüman aracılığıyla ifade vermek istemediğini söyleyen Meyram Çubuk, susma hakkını kullandı. Mahkeme heyeti, Seydullah Çubuk'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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İşitme engelli çift, komşu cinayetinden hakim karşısında

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