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İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan işitme ve duyma engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldıBir süre önce tanışan işitme engelli Hatice Kırhan ile Ömer Yürüme, evlenmeye karar verince soluğu nikâh salonunda aldı.Evlilik işlemlerini tamamlayan çiftin nikâhının kıyılması sırasında, çift işitme ve duyma engellisi olduğu için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli işaretli dili öğretmeni Hatice Toros, yardımcı oldu.Genç çifti mutlu gününde Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ise nikâh şahitliği yaptı.Nikahın kıyılmasının ardından mutluluklar dileyen Başkan Aydın, evlilik cüzdanını geline verirken düğün hediyesi olarak da buzdolabı hediye etti.Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın’a mutlu gününde yalnız bırakmadığı için teşekkür eden Yürüme çiftinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan işitme ve duyma engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı
Bir süre önce tanışan işitme engelli Hatice Kırhan ile Ömer Yürüme, evlenmeye karar verince soluğu nikâh salonunda aldı.
Evlilik işlemlerini tamamlayan çiftin nikâhının kıyılması sırasında, çift işitme ve duyma engellisi olduğu için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli işaretli dili öğretmeni Hatice Toros, yardımcı oldu.
Genç çifti mutlu gününde Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ise nikâh şahitliği yaptı.
Nikahın kıyılmasının ardından mutluluklar dileyen Başkan Aydın, evlilik cüzdanını geline verirken düğün hediyesi olarak da buzdolabı hediye etti.
Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın’a mutlu gününde yalnız bırakmadığı için teşekkür eden Yürüme çiftinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı

İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı

İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı

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