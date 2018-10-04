İşitme engelli çiftler, bebeklerinin ağladığını algılayabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şubesi Müdürü Habip İpar'ın da aralarında bulunduğu heyet, aileleri tek tek ziyaret ederek dağıtımı yapılan cihazları ailelere tanıttı.

Proje kapmasında ilk etapta işitme engelli 300 çifte bebeklerinin durumlarından erken haberdar olmalarını sağlayan sesli, titreşimli ve ışıklı bebek sesi algılayıcı telsiz verildi. Yine proje kapsamında çiftlerin evlerine, zil çaldığında fark etmelerini sağlayan lamba yerleştirildi.

Şanlıurfa'da "Bebekler Ağlamasın" projesi kapsamında, işitme engelli çiftlerin evlerine, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlayan sesli, ışıklı ve titreşimli telsiz ile kapı zili çaldığında odada lamba yanmasını sağlayan sistemler yerleştirildi.

Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak projelerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engellilerin daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğunu belirten Bilici, "Bakanlık, ulusal ve yerel düzeyde iş birliğiyle, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak istiyoruz. En büyük sorumluluğumuz ve görevimiz budur." dedi.

Sema Çiftçi de "Engelsiz Şanlıurfa" hedefiyle, engelli bireylere yönelik sosyal projeler yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezinin kentte faaliyet gösterdiğini ifade eden Çiftçi, "Biz büyük bir aileyiz. Onun için bir aile ferdi olarak elimizden ne geliyorsa gereğini yapıyoruz." diye konuştu.

Cihaz yardımı alan engelli vatandaşlardan Fatma Yıldız ise desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

