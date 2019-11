İşitme engelli çocuklara saç bakımı

Samsun Meslek Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri Engelliler Haftası’nda, sağır ve dilsiz engelli çocukların saç bakımı yaptılar.

Samsun İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte İlkadım Meslek Eğitim Merkezinden gelen 20 usta öğrenci burada bulunan 58 işitme engelli çocuğun saç bakımını yaptılar. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda çocukların yüzlerinden gülümseme eksik olmazken, usta olan kuaförlük bölümü öğrencileri çocukların saç bakımı büyük bir heyecan ile yaptılar.

Etkinlikte konuşan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Yeryüzünde bir merhamet kaynağı olarak gördüğümüz bize emanet edilen öğrencilerimizi sadece 3 Aralık ’Engelliler Haftası’ münasebetiyle değil, her daim onların ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu haftada özellikle her sene olduğu gibi ilçemizdeki Mesleki Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla ustalarımız tarafından işitme engelli öğrencilerimize jest yaptık. Burada ki maksadımız sadece onlara bir bakım yapmak değil maddi ve manevi onların yanlarında olduğumuz göstermektir" dedi.

Meslek Eğitim Merkezinde Erkek ve Kadın Kuaför Öğretmeni Malik Güleçyüz ise, "Bizler her sene Engelliler Haftası nedeniyle buradaki öğrencilerimizin bakımına geliyoruz. Usta öğrencilerimizi buraya getirerek bütün çocuklarımızın fön, saç kesimi, örgü gibi bakımlarını yapıyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Bizim öğrencilerimiz bu işleri çok rahatlıkla yapabilecek kapasitedir. Okula elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya, hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Programa Ayrıca İlkadım Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, 19 Mayıs İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Şerafettin Kayaoğlu ve öğretmenler katıldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.