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İşitme engelli gencin dans tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:39 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan, doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun (30), dans ile hayata tutundu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan, doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun (30), dans ile hayata tutundu. Lise yıllarında öğretmeni tarafından dans yeteneği fark edilen, o günden sonra müziği duymadığı halde dans etmeye başlayan Uygun, müziği duymasa da hissettiğini söyledi. Uygun, "Duymak veya duymamak benim için önemli değil. Hissetmek yeterli. Dans etmeyi çok seviyorum ve vazgeçmeyeceğim" dedi.
Bornova ilçesinde yaşayan, doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun'un dans yeteneği, lise yıllarında öğretmeni tarafından fark edildi. Duymadığı halde müzik eşliğinde hareketler yapan Uygun, dans ile hayata tutundu. Kemalpaşa'da tekstil atölyesinde çalışan Ümit Uygun, tercüman Elvan Uçan aracılığıyla duygularını anlattı. Uygun, "Müziği duymuyorum ama hissedebiliyorum. Dans figürlerini de bu şekilde yapıyorum. Bana göre işitme engelli biri ya da duyan insan, hiç fark etmez. Önemli olan hissetmek" dedi.
Amacının bütün işitme engellilerin dans edebileceğini göstermek olduğunu belirten Uygun, dans etmeyi çok sevdiğini, çok çalıştığını ve emek verdiğini anlattı.
'DUYAN BİRİ İLE ARAMIZDA FARK YOK'
Dans etmenin kendisi için tutku olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceğini belirten Ümit Uygun, "Okulda öğretmenim benim dans yeteneğimi fark ettiğinde 'Sen işitme engelli olarak nasıl dans edebiliyorsun' demiş ve duruma şaşırmıştı. Öncesinde farkında olmadığım ama sonra benim için de yaşama sevinci, hayata tutunma nedeni olan dansa sıkı sıkıya sarıldım. Dans ettikçe dansı daha çok sevdim. İstanbul'a gittim. Orada dans grubu kurduk, yarışmalara katıldık. Bir yarışmada da yarı finale kadar çıktık" dedi.
Aile bireylerinin işitme engelli olduğunu öğrendiğinde çok ağladıklarını kendisine anlattığını aktaran Uygun, şöyle devam etti:
"İlk zamanlar ailem durumuma çok üzülüyordu sonra benim dans ederek bir şeyler başardığımı görünce çok duygusallaştılar. Bu durum onların çok hoşuna gidiyor. Arkadaşlarım bana çok güzel şeyler söylüyor. Ben aslında bir işitme engelli ile duyan biri arasında fark olmadığını tekrar tekrar göstermeye çalışıyorum. Duyan, konuşabilen veya konuşamayan, duymayan hiç fark etmez. Bence herkes dans etmeli."
En büyük hayalinin duygusal şarkı söylemek olduğunu belirten Ümit Uygun, çalışarak güzel yerlere gelmek istediğini aktardı.

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