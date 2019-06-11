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İşitme engelli gençlerin aşkı sınır tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Her ikisi de işitme engelli olan Amasyalı Oktay Arduç ile Taylandlı Sumalee Kongplee'nin sosyal medya üzerinden işaret diliyle başlayan aşkları, Hamamözü ilçesinde yapılan düğünle taçlandı - Sumalee Kongplee: - "Ailemin kabul etmesi ve eşimin beni ikna etmesiyle Türkiye'ye geldim. Ailesiyle tanışınca çok sevdim. Burada eşim sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım"

MURAT DEMİRCİ - Her ikisi de işitme engelli olan, sosyal medya üzerinden işaret diliyle iletişim kurup tanışan Amasyalı Oktay Arduç ile Taylandlı Sumalee Kongplee, Hamamözü ilçesinde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Tekirdağ'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Oktay Arduç (30), kendisi gibi işitme engelli Taylandlı Sumalee Kongplee (28) ile üç yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

Zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Arduç ve Kongplee, evlenme kararı aldı.

Türkiye'ye gelen Kongplee, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müftülükte yapılan ihtida töreninin ardından, Amasya'nın Hamamözü ilçesi Mağaraobruğu köyünde yapılan düğünle Arduç ile hayatını birleştirdi.

Arduç'un yakınları ve köylüler, çifti yalnız bırakmadı. Kongplee'nin Tayland'daki ailesi ise düğünü cep telefonundan canlı izledi.

Kongplee, işaret diliyle, çok mutlu olduğunu belirtti.

Eşiyle ilk başta sosyal medya üzerinden işaret diliyle iletişim kurduklarını anlatan Kongplee, şöyle devam etti:

"Özel konuşmalarla birbirimizin adet, gelenek ve göreneklerini, alışkanlıklarımızı öğrendikten sonra arkadaş olmaya başladık. Daha sonra eşim beni Türkiye'ye çağırdı, burada yaşamaya davet etti. Ancak Tayland'da olduğumdan ilk başta çekincem oldu. Ailemin kabul etmesi ve eşimin beni ikna etmesiyle Türkiye'ye geldim. Ailesiyle tanışınca çok sevdim. Burada eşim sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Türkiye çok güzel, insanları cana yakın."

Kongplee, Türkiye'yi çok sevdiğini ve eşiyle Tekirdağ'da yaşayacaklarını kaydetti.

Damat Oktay Arduç da işaret diliyle, birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, "Aradaki mesafe aşkımıza engel olmadı. Şimdi çok mutluyuz. Allah nasip etti, çok şükür evlendik. Bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

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Amasya çift düğün Hamamözü işaret dili işitme engelli Oktay Arduç Sumalee Kongplee TAYLAND Türkiye

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