HABER

İşitme engelli güreşçiler ayakta alkışlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ve işitme engelli güreşçilerin de yer aldığı 25'inci Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri başladı.  Anadolu'nun çeyrek asırlık er meydanı olan Karapürçek Yağlı Güreşleri 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

Ankara'nın Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ve işitme engelli güreşçilerin de yer aldığı 25'inci Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri başladı.

Anadolu'nun çeyrek asırlık er meydanı olan Karapürçek Yağlı Güreşleri 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Altındağ Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri öğle saatlerinde başladı. Organizasyona yaşları 7 ile 45 arasında değişen toplam bin 200 sporcu katıldı. İlk olarak er meydanında çıkan küçük sporcular kıran kırana mücadele etti. Güreş severlerin yakında takip ettiği mücadelede, kaybeden bazı güreşçilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Ayrıca, Türkiye'de bir ilk olarak işitme engelli güreşçiler de er meydanına çıktı. 25 işitme engelli güreşçi, işaret diliyle anlaşarak kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, işitme engelli güreşçileri ayakta alkışladı. Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar ikincisi Orhan Okulu ve üçüncüsü Hamza Köseoğlu da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alandan görüntü

-İzleyicilerden görüntü

-İşitme engelli sporculardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,(DHA)-

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Konya’da çoban köpekleri yarıştıKonya’da çoban köpekleri yarıştı
Brüksel'de Çizgi Roman FestivaliBrüksel'de Çizgi Roman Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs terminalinde yakalandılar!

Polisin dikkati yakalattı

Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.