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İşitme engelli kadının cesedi su kuyusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 06:43 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde işitme engelli bir kadın su kuyusunda ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde işitme engelli bir kadın, su kuyunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Karatepeli, Hacıtufan Mahallesi'nde bitişik evde yaşayan işitme engelli kardeşi Nuriye Karatepeli'den (63) haber alamayınca kendisini aramaya başladı.

Durumu jandarmaya bildiren Süleyman Karatepeli, evlerine 100 metre mesafedeki su kuyusunda kardeşini hareketsiz halde buldu.

İtfaiye ekiplerince 10 metre derinlikteki kuyudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Karatepeli'nin cesedi, Kula Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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112 Acil Servis itfaiye Jandarma Kula şüpheli ölüm

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