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İşitme engelli kadının kolunu kıran şüpheliler adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, işitme engelli Yüksel Güzel'i (40), kamyonetin kornasına basmalarına rağmen yoldan çekilmediğini öne sürüp, döverek kolunu kırdıkları iddia edilen H.K.

İşitme engelli kadının kolunu kıran şüpheliler adliyede

Bülent TATOĞULLARI-Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, işitme engelli Yüksel Güzel'i (40), kamyonetin kornasına basmalarına rağmen yoldan çekilmediğini öne sürüp, döverek kolunu kırdıkları iddia edilen H.K. ve A.H., adliyeye sevk edildi. Şüpehileri yakalayan polise teşekkür eden Güzel, "Herkes hak ettiği cezayı alsın. Benim burada sadece kolum değil onurum, gururum da kırıldı" dedi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde çarşamba günü akşam saatlerinde, kendisini ziyarete gelen arkadaşını uğurlamak için sokağa çıkan işitme engelli Yüksel Güzel, dönüşte Çarşamba Pazarı'na uğradı. Güzel, alışveriş yaptıktan sonra pazardan ayrıldı. Çıkışta, hareket halindeki kamyonetin sürücüsü korna çalarak Yüksel Güzel'i yolun kenarına çekilmesi için uyardı. Kornayı duyamayan işitme engelli Güzel, kamyonetin geldiğini geç fark etti. Bu sırada kamyoneti durdurup inen sürücü, iddiaya göre Yüksel Güzel'e küfredip saldırarak sol kolunu kırdı ve olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güzel, tedavisinin ardından polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
Diğer rahatsızlıklarıyla birlikte yüzde 61 oranında engelli olan Yüksel Güzel'in şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün sabah H.K. ve A.H.'yı gözaltına aldı. Güzel, yakalanan iki kişiyi teşhis etti.
H.K. ve A.H. Meydan Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde tartışmayı kabul ettiği, ancak fiziki müdahalede bulunmadıklarını söylediği kaydedildi.
'SADECE KOLUM DEĞİL, ONURUM GURURUM KIRILDI'
Şüphelileri teşhis eden Yüksel Güzel, çok mutlu olduğunu söyledi. Görgü tanıklarının olduğunu belirten Güzel, "Yanımdaki arkadaşım ve pazar yerinde bulunan kişiler var. Ben evden çıkarken, elimi kolumu sallaya sallaya sağlam gittim. 5 dakika içinde benim koluma ne oldu? Kolumu kim kırdı? Kavga sırasında saldırganlardan biri kırdı. İllaki birileri gördü ve ben olayı gördüklerine inanıyorum. Çünkü birkaç kişi bana yardım etmek için koştu. 'Kolumu kırdı' diye bağırdım. Bu er geç oraya çıkacak" dedi.
'RAHAT BİR NEFES ALACAĞIM'
Korkudan kaç gündür uyuyamadığını, sürekli olayın gözlerinin önüne geldiğini anlatan Güzel, "Ama inşallah bu saatten sonra daha rahat bir nefes alacağım. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Benim burada sadece kolum değil onurum, gururum da kırıldı. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben onların gerçekten ceza aldığını duymadan rahat bir nefes alamayacağım. Türk polisi görevini çok güzel yaptı onlara teşekkür ederim. Adalete güveniyorum" dedi.

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