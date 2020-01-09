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  4. İşitme engelli kardeşlerin azmi takdir topladı

İşitme engelli kardeşlerin azmi takdir topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Emrah ve Ümit Özdemir isimli kardeşler, doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Emrah ve Ümit Özdemir isimli kardeşler, doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi. Evlerinin bodrum katını berber dükkanına çeviren iki kardeş, engellerin engel olmadığını bir kez daha gösterdi.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyünde yaşayan doğuştan engelli 25 yaşındaki Emrah ve 23 yaşındaki Ümit Özdemir kardeşler, yaptıkları işle etraflarına örnek oluyor. Kendi imkanları ile evlerinin bodrum katını berber dükkanına çeviren iki kardeş, 6 yıldır buruda köylüleri tıraş ediyor. Resim çizme konusunda da oldukça başarılı olan iki kardeş, yaptıkları işlerle çevredekiler tarafından takdirle karşılanıyor. Yanlarında bulunan yakınları tarafından müşterilerin ne tür tıraş olacaklarını öğrenen iki kardeş, daha sonra ellerine aldıkları makas ve tarakla işe koyuluyor. Emekli güvenlik korucusu babalarına yardımcı olan iki kardeş, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.
Emrah ve Ümit’in tercümanlığını yapan Erol Özdemir, yıllardır işitme engelli olan amca oğullarını yalnız bırakmadığını söyledi. Erol Özdemir, "Yıllardır köyümüzde bu hizmet veriliyor. Kendi imkanlarıyla böyle bir yer yaptılar, ikisi de çok yetenekli, hem berber hem de resim çizimlerinde çok ustalar. Onların sesi oluyorum. Kardeşlerimize destek çıkılsın lütfen. Biri başka bir köyden geldiğinde saçının nasıl yapılacağını bana söylüyor, ben de onlara işaret diliyle anlatıyorum" dedi.

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