İşitme engelli öğrencilere ambulanslar tanıtıldı

Konya’da eğitim gören işitme engelli öğrencilere ambulanslar tanıtılarak, sağlık personellerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Konya’da 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Konevi İşitme Engelliler Ortaokulunda program düzenlendi. Öğrencilere ilk olarak sağlık çalışanlarına ait yelekler giydirildi. Programda işitme engelli öğrencilere sağlık personelleri tarafından acil hizmetlerde kullanılan obezite ambulans, kar paleti ambulans, motosiklet ambulans, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) aracı, afetlerde kullanılan mobil komuta aracı ve normal ambulanslar tanıtıldı. Daha sonra öğrencilere, sağlık personellerinin çalışmaları hakkında uygulamalı olarak bilgi verildi. Bilgiler verilirken işitme engelli öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmeleri için bir öğretmen tarafından işaret diliyle de yardımcı olundu. Ardından öğrenciler, ambulansların şoför koltuğuna ve motosiklet ambulansın üzerine binme şansı yakaladı. Daha sonra, 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Buradaki programın ardından ise, sağlık personelleri tarafından işaret diliyle öğrencilere bir sunum yapıldı.

“Bu hizmeti en kusursuz şekilde yürütmeye çalışıyoruz”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Türkiye’de şuan da dünya standartlarında hizmet veren bir kurum olduğunu belirtti. Prof. Dr. Koç, “Tabii bu kurumun sağlıklı hizmet vermesi adına, toplumda farkındalık oluşturma adına bir dizi programlar düzenledik. Bunlardan en anlamlısı da bugün yaptığımız işitme engelli öğrencilerimize 112 Acil Sağlık Hizmetlerini bizzat ambulansları göstererek anlatmak ve bu için önemini kavratmak amacıyla buradayız. Öğrencilerimize bu konuda bilgilendirme yapacağız. Bu anlamlı etkinlikten dolayı bütün ekip arkadaşlarıma ve okulumuza teşekkür ediyorum. Bizler Konya olarak 112’de hava ambulansımızla ve 100’ün üzerinde kara ambulansımızla, obez ambulansımız ve yenidoğan ambulansımız gibi değişik türdeki ambulansımızla ve 74 acil sağlık istasyonumuzla şu an da Türkiye’nin en geniş toprağına sahip ilimizde bu hizmeti en kusursuz şekilde yürütmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Süleyman Çağman ise, öğrencilerinin çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Bu kıyafetler onlar için çok başka bir şey oldu, bir heyecan getirdi. İl Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın 112’nin faaliyetlerini daha iyi anlamalarına ve bunu davranışlarına olumlu olarak yansıtmaları için bir sebep olur” ifadelerini kullandı.

Programa, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Süleyman Çağman, sağlık personelleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

