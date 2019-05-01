İşitme engelli öğrencilerle aynı sahneyi paylaştılar

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da lise öğrencileri, işitme engelli akranlarıyla aynı sahneyi paylaşarak, çocuk tiyatro oyununu sahneledi. Sürmene ilçesindeki Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO)" programı kapsamında "Birlikte Aynı Sahnede Projesi"ni hayata geçirdi. "Bir Hayalim Var, Beni Duyuyor Musun?" sloganıyla yola çıkılan projede, Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerini proje paydaşı seçildi. Proje kapsamında çocuk gelişimi bölümünden 6 öğrenci işaret dili öğrendi. Öğrenciler daha sonra, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi konferans salonunda, işitme engelli akranlarıyla "Arı ve Fil" adlı tiyatro oyununa hazırlandı. Öğrenciler, 4 aylık çalışma sonunda oyunu, provaları gerçekleştirdikleri okulda sahneledi. Cevher Özden Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Öğretmeni Derya Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileriyle güzel bir tiyatro çalışması yaptıklarını söyledi. Oyunda, 4'ü işitme engelli 10 öğrencinin görev aldığını belirten Çelik, şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Su seviyesi yükseldi, kayalık suya gömüldü Sultanbeyli'de İETT otobüsü polis aracına çarptı

"Amacımız öğrencilerin bir araya gelerek sosyalleşmesini sağlamaktı. İşitme engellilerin toplumda kabul görmesini, toplumla kaynaşabilmesini ve kendilerini anlatabilmelerini hedefledik. Kendi öğrencilerimiz açısından düşündüğümüzde de empati yapma becerilerini geliştirmek, engellilerin toplumda var olduklarını kabul etmek, hoşgörü gösterebilmek amacı doğrultusunda projemizi gerçekleştirdik." Çelik, Trabzon Valiliği, belediyeler, engelli dernekleri, sivil toplum örgütleri ve ailelerin projeye destek verdiğini ifade ederek, projenin amacına ulaştığını kaydetti. Oyunun konusu hakkında bilgi veren Çelik, "Arı, fil ve yaşadıkları ortamı anlatan, diyalog ve şarkılarla 20 dakika süren bir oyun. Yaklaşık 4 aydır öğrencilerimizle ilçeden gelip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşitme engelli öğrencilerin, akranlarıyla hiçbir engel gözetmeksizin birlikte sahne almalarına yardımcı olduk." dedi. - "Öğrenciler birbirlerinin eksiklerini tamamladılar" Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Pınar Akan da yeteneği ve ezberi kuvvetli öğrencileri seçerek oyunda yer almaları için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle özel olarak çalıştık. İki grup halindeki öğrencileri sinema ve tiyatroya götürerek aralarında bağ kurmaya çalıştık. Sosyal etkinlikler düzenleyerek, birbirleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağladık. Diğer öğrenciler işaret dili eğitimi aldıkları için anlaşmaları daha kolay oldu." diye konuştu.

Öğrenciler arasındaki köprüyü kurmaya çalıştıklarını ifade eden Akan, şunları söyledi: "Öğrenciler arasında artık oyun dışında daha güçlü bir bağ oluşmaya başladı. Provalarda işaret dilini geliştirmeye başladılar. Birbirlerinin eksiklerini tamamladılar. Bu samimiyet de oyuna yansıdı. Aralarındaki arkadaşlık sıcak ve samimi bir dostluğa dönüştü. Tiyatro ise ikinci planda kaldı. Bizi projeye dahil ettikleri için çok teşekkür ediyoruz, bizler de destek vermekten dolayı çok mutluyuz." Öğrencilere işaret dili eğitimi veren ve oyundaki diyalogları çeviren Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ayar, farklı ve anlamlı bir projeye destek vermenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Çocukların projede birlikte yer almasının önemine işaret eden Ayar, "Her iki tarafın da beceri kazandığını düşünüyorum. İşitme engellilerin, toplumda cesaretlenme ve öz güvenlerini kazanma konusunda bu oyun çok önemli oldu." ifadesini kullandı. - "Proje sonrasında da dostluğumuz kalıcı olacak"