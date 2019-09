İşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiası

'ÖĞRENCİ BANA SALDIRDI'

Okulun öğretmenlerinden Mehmet E. ise darp iddialarının doğru olmadığını aksine öğrencinin kendisini darp ettiğini savundu.

B.E'nin sabah saatlerinde servisle okula geldiğini, kriz geçirmesi üzerine derse girmeyerek bahçede yürümeye başladığını belirtti. Öğrencisini sakinleştirmek ve derse götürmek için konuşmaya çalıştığını anlatan Mehmet E., "Bu sırada B.E. bana saldırmaya başladı. Bana defalarca yumruk attı. Saldırıyı gören diğer öğretmen ve okulun idarecileri bahçeye geldi. B.E. panik yapıp koşarak kaçmaya başladı. Merdivenlere takılarak düştü. Düşmenin etkisiyle çenesinden yaralandı. Okulda görevli hemşire tarafından tedavisi yapıldı. Tedavinin ardından derse girmek istemeyen B.E. okulun bahçesinde tekrar dolaşmaya başladı. Müdürümüz aileyi arayıp bilgi verdi. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Olayı her açıdan gören güvenlik kamerası görüntüleri var. Polis merkezinde ifade verdim. Görüntüleri ve darp raporunu da polis merkezine verdim" dedi.

'DÜŞEREK YARALANDI'