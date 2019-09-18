İşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiası

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, işitme engelli ve otizmli oğlu B.E.'nin (23) eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia eden Bahar E., okul yönetiminden şikayetçi oldu. Öğretmen Mehmet E. ise öğrencinin kendisine saldırdığını, olayın da güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki hizmet veren bir eğitim merkezine giden işitme engelli ve otizmli B.E'nin çenesinde yarık, kolunda şişlik ve boynunda tırnak izleri gören anne Bahar E., oğlunu hastaneye götürdü. Bileğinde çatlak da olduğu tespit edilen B.E, tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Bahar B., oğlunun okulda darp edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu. Bahar E, yaptığı açıklamada, okul müdürünün kendisini arayarak oğlunun düşme sonucu çenesinden küçük bir yara aldığını, okuldaki hemşirenin gerekli tedaviyi yaptığını söylediğini belirtti. Akşam saatlerinde eve gelen oğlunun ağrıdan dolayı sürekli ağlaması üzerine hastaneye gittiklerini belirten Bahar E, "Çocuğun boynunda tırnak izleri, çenesinde yara ve kolunda şişlik vardı. Hastaneye götürdük. Röntgende bileğinde çatlak olduğu, çenesinde iki santimlik açılma olduğu söylendi. Yedi saatlik zaman geçtiğini söyleyince yaraya dikiş atmadılar, tetanoz iğnesi yaptılar. Gerekli tedavinin ardından da bizi eve gönderdiler. Hastaneden aldığımız raporun ardından şikayetçi oldum. Çocuğumun dar edildiğini düşünüyorum. Boynundaki tırnak izleri de darp edildiğini gösteriyor" dedi.