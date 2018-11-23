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İşitme engelliler için işaret diliyle şarkı söylediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:17 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmenleri, işitme engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okulda "Benim Adım Öğretmen" şarkısına işaret diliyle klip çekti - Okul Müdürü Yılmaz Yardım: - "Öğretmenlik mesleği en kutsal mesleklerin başında gelir. İşitme engelli öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaşadıkları zorlukların dili olmaya çalıştık"

Trabzon'da bir okulda görevli öğretmenler, işitme engellilere ve öğretmenlerinin yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için işaret diliyle şarkı söyleyip klip çekti.

Ortahisar ilçesindeki Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Yılmaz Yardım ve okulda görevli 19 öğretmen, işitme engeller için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda "Benim Adım Öğretmen" şarkısına klip çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Klip, kısa sürede sosyal medyada da dikkati çekerek beğeni aldı. Okulun farklı bölümlerinde okul müdürü ve öğretmenlerin kendi imkanlarıyla 2 haftada hazırladığı klipte öğretmenler, meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de işaret diliyle kutladı.

Okul Müdürü Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerden Yasemin Bal Hoş'un önderliğinde, okuldaki öğretmenlerle güzel bir klip hazırladıklarını söyledi.

Okullarında 64 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Yardım, özel öğrencilerin de varlığını hissettirmek ve onların sesini duyurmak amacıyla "Benim Adım Öğretmen" şarkısına klip çekmeye karar verdiklerini ifade etti.

Yardım, klipte emeği geçen tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, "Öğretmenlik mesleği en kutsal mesleklerin başında gelir. İşitme engelli öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaşadıkları zorlukların dili olmaya çalıştık. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Yılmaz Yardım Trabzon

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