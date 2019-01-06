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İşitme engellilere işaret diliyle tiyatro gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 21:11 | Son Güncelleme

Ankara Lokman Hekim Akay Hastanesi doktorlarının sahnelediği "Handan'ın Kısmeti" adlı oyun, işitme engelli izleyicilere işaret diliyle anlatıldı

Başkentte işitme engelliler, Ankara Lokman Hekim Akay Hastanesi doktorlarının sahnelediği "Handan'ın Kısmeti" adlı oyunu işaret dili aracılığıyla izledi.

Hasan Öztürk'ün yazdığı, Tarhun Yosunkaya'nın yönettiği oyun, Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Osmanlı döneminde geçen bir olayın anlatıldığı oyuna, işitme engelliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyun, işitme engellilere işaret diliyle aktarıldı.

- "Onlar için bir ilki gerçekleştirelim dedik"

Oyunda Osman karakterini canlandıran kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Tarhun Yosunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok işitme engellinin, anlayamadığı için tiyatroya gidemediğini belirtti.

Oyuncuları hastane personelinden oluşan "Lokman Hekim Akay Hastanesi Tiyatro Grubu" olarak, işitme engellilerin, tiyatronun görsel ve duyusal büyüsüne kapılabilmelerini sağlamak amacıyla oyunu işaret diliyle aktarmaya karar verdiklerini ifade eden Yosunkaya, "Bir ilki gerçekleştirelim dedik. Biz onlar için oynayalım işaret dili öğreticileri de oyunu tercüme etsin dedik. Oyunun DVD'sini tercüman arkadaşlara verdik, yaklaşık 15 gün çalıştılar ve oyunumuzu bugün sahneledik." diye konuştu.

İşaret dili öğreticilerine sahnede yer verdiklerini belirten Yosunkaya, oturma düzeninin de işitme engelli izleyicilere göre ayarlandığını söyledi.

Yosunkaya, işitme engellilerin oyuna yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, oyunu işaret dili öğreticileri eşliğinde sahnelenmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Tiyatroları Handan'ın Kısmeti Tarhun Yosunkaya

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