İşitme engellilerin bir günlük polislik heyecanı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üniformalarını giyen işitme engelli Fırat Kırmızıgül ve Ebru Akay, polis ekipleriyle birlikte Eminönü'nde vatandaşlara "telefon dolandırıcılığı" konusunda dikkatli olmaları için hazırlanan broşürleri dağıttı.

Çalışma kapsamında, 2'si kadın 5 işitme engellinin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğünce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Bir işaret verin, oradayız" sloganıyla çalışma başlatıldı.

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - İstanbul'da işitme engelli 5 kişi, çocukluk hayallerine ulaşmak için bir günlüğüne polis oldu.

İşaret dili uzmanı Neslihan Kurt aracılığıyla AA muhabirine duygularını anlatan Kırmızıgül, polisliğin çocukluğundan beri en büyük hayali olduğunu, üniformayı giyince çok duygulandığını aktardı.

Ebru Akay da üniforma giymenin heyecanını yaşadığını, bir günlüğüne de olsa bu fırsatı sunan İstanbul polisine teşekkür ettiğini, işaret diliyle anlattı.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik denetimi yaptılar

İşitme engelli Demet Terzi ve Ali İsmet Öner de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulamaya katıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde Yunus polisinin görev ve yetkilerine ilişkin eğitim alan İlyas Kavalcı da ekiplerle birlikte bölgede motosikletle devriye görevini yerine getirdi.

