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İşitme engellilerin elleri, sesleri olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

6-17 yaşındaki çocuklara özel hazırlanmış müfredatla renkli ve eğlenceli farklı bir eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, okullarda büyük bir eksiklik ve ihtiyaç olan “İşaret Dili Dersi”ni eğitim müfredatına ekledi.Çocukların duyarlılık kazanmalarını, işitme engelli çocukları anlamalarını, onlara destek olmalarını sağlamak amacıyla Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 kış döneminde, 9-11 yaş arası Güneş grubu öğrencilerine ‘Ellerimiz Sesimiz Olsun’ başlıklı “İşaret Dili Dersi” farkındalık eğitimleri verildiği belirtildi.Duyan çocuklarda, işaret dili eğitiminin, dil, bilinçsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde birçok olumlu etkileri olduğu saptanan bilimsel çalışmalar neticesinde müfredata eklenen ’İşaret Dili Dersi’ gelecek dönemlerde daha geniş kapsamda verilecek.“Farkındalık oluşturmayı amaçladık”Toplum içerisinde farklı engel gruplarına rastlamanın mümkün olduğunu, bunlardan bir tanesinin de işitme engeli olduğunu dile getiren ’İşaret Dili Dersi’ eğitimcisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Emrah Soykan, toplumun en büyük problemi olan iletişim probleminin farkına varmak ve onların kültürünü daha yakından tanımak amaçlı ‘Ellerimiz Sesimiz Olsun’ isimli Türk İşaret Dili farkındalık dersini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İşitme engellilerin elleri, sesleri olacak

6-17 yaşındaki çocuklara özel hazırlanmış müfredatla renkli ve eğlenceli farklı bir eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, okullarda büyük bir eksiklik ve ihtiyaç olan “İşaret Dili Dersi”ni eğitim müfredatına ekledi.
Çocukların duyarlılık kazanmalarını, işitme engelli çocukları anlamalarını, onlara destek olmalarını sağlamak amacıyla Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 kış döneminde, 9-11 yaş arası Güneş grubu öğrencilerine ‘Ellerimiz Sesimiz Olsun’ başlıklı “İşaret Dili Dersi” farkındalık eğitimleri verildiği belirtildi.
Duyan çocuklarda, işaret dili eğitiminin, dil, bilinçsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde birçok olumlu etkileri olduğu saptanan bilimsel çalışmalar neticesinde müfredata eklenen ’İşaret Dili Dersi’ gelecek dönemlerde daha geniş kapsamda verilecek.

“Farkındalık oluşturmayı amaçladık”
Toplum içerisinde farklı engel gruplarına rastlamanın mümkün olduğunu, bunlardan bir tanesinin de işitme engeli olduğunu dile getiren ’İşaret Dili Dersi’ eğitimcisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Emrah Soykan, toplumun en büyük problemi olan iletişim probleminin farkına varmak ve onların kültürünü daha yakından tanımak amaçlı ‘Ellerimiz Sesimiz Olsun’ isimli Türk İşaret Dili farkındalık dersini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ders kapsamında öğrencilerin engellilere yönelik olan farkındalık ve tutumlarına olumlu yönde küçük de olsa bir katkı yapılması yanında, bu bireylere karşı sorumluluklarımız ve davranışlarımızın nasıl olması gerektiği konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildiğini aktaran Soykan, işaret dili ile ilgili kendimizi tanıtma ve karşı tarafı tanıma amaçlı küçük çaplı uygulamalar yaptıklarını anlattı.

“Bir günde öğrenmek mümkün değil”
İşaret dilini öğrenmenin zaman alacağını belirten Soykan, “Alfabe, isim-soyisim, yaşadığımız ve doğduğumuz yer, yaşımız gibi konularda kendimizi ’Türk İşaret Dili’ni kullanarak ifade etmeyi öğrendik. Tabi ki işaret dili de tıpkı diğer yabancı diller gibi geniş bir içeriğe sahip o yüzden bir günde işaret dili öğrenmemiz mümkün değil. Bu sebeple dersimizi daha çok farkındalık oluşturmayı amaçlayarak planlayarak gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin ders süresince konuşmadan düşüncelerini ifade edebileceğini görmesi, onlarda işaret diline yönelik büyük şaşkınlık ve heves oluşturdu. İlerleyen süreçte daha kapsamlı ve daha uzun süreli bir eğitim ile bu dili kavrayacakları fırsatları onlara sağlayacağız” dedi.

İşitme engellilerin elleri, sesleri olacak

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