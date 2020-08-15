İşitme Engellilerin İletişimini Kolaylaştıran Maske

Corona virüsüyle mücadeledeki önemi sağlık yetkililerince sık sık vurgulansa da yüz maskeleri toplumun bir kesimi için hayatı zorlaştırıyor. İşitme engelliler, işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurabilmek için dudak okuma ve yüz ifadelerinden yararlanıyor. Corona virüsü salgınından korunmaya yarayan yüz maskeleriyse bunu imkansız hale getiriyor. Bu soruna kendisi de işitme engelli bir profesör çözüm buldu.

Cornell Üniversitesi Amerikan İşaret Dili Programı Başkanı Brenda Schertz, Corona virüsü salgını başladığında yüz maskelerinin kendisi için sorun oluşturacağını tahmin etmemiş. Ancak doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Schertz’ın, yüz maskesi takan kişilerle gündelik iletişim kurması neredeyse imkansız hale gelmiş.

‘‘Konuşma olmadan yüz ifadeleri ve jestler gibi birçok yolla iletişim kurulabilir. Ancak maskeler bir anda Amerikan işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurmanın bir yolunu ortadan kaldırmış oldu’’ diyen Schertz gibi kısmi ya da tam işitme kaybı olan 48 milyon Amerikalı salgın döneminde aynı sorunu yaşıyor.