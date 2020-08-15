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İşitme Engellilerin İletişimini Kolaylaştıran Maske

15.08.2020 18:48 | Son Güncelleme

İşitme engelliler, işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurabilmek için dudak okuma ve yüz ifadelerinden yararlanıyor. Corona virüsü salgınından korunmaya yarayan yüz maskeleriyse bunu imkansız hale getiriyor. Bu soruna kendisi de işitme engelli bir profesör çözüm buldu

İşitme Engellilerin İletişimini Kolaylaştıran Maske

Corona virüsüyle mücadeledeki önemi sağlık yetkililerince sık sık vurgulansa da yüz maskeleri toplumun bir kesimi için hayatı zorlaştırıyor. İşitme engelliler, işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurabilmek için dudak okuma ve yüz ifadelerinden yararlanıyor. Corona virüsü salgınından korunmaya yarayan yüz maskeleriyse bunu imkansız hale getiriyor. Bu soruna kendisi de işitme engelli bir profesör çözüm buldu.

Cornell Üniversitesi Amerikan İşaret Dili Programı Başkanı Brenda Schertz, Corona virüsü salgını başladığında yüz maskelerinin kendisi için sorun oluşturacağını tahmin etmemiş. Ancak doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Schertz’ın, yüz maskesi takan kişilerle gündelik iletişim kurması neredeyse imkansız hale gelmiş.

‘‘Konuşma olmadan yüz ifadeleri ve jestler gibi birçok yolla iletişim kurulabilir. Ancak maskeler bir anda Amerikan işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurmanın bir yolunu ortadan kaldırmış oldu’’ diyen Schertz gibi kısmi ya da tam işitme kaybı olan 48 milyon Amerikalı salgın döneminde aynı sorunu yaşıyor.

Bu durum eczaneye ya da markete yapılan basit ziyaretleri işitme engelliler için çok daha zor hale getirdi. Artık bütün eczacılar ve market çalışanları maske kullanıyor.

Maryland Üniversitesi’nde tam zamanlı profesör olan Anne McIntosh, doğuştan işitme engelli. McIntosh, yüzü tamamen kapatan maskelerin aksine kişilerin ağzının görünmesini sağlayan şeffaf penceresi olan bir maske geliştirdi. Bu aynı zamanda işitme engelliler için Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onaylanan ilk maske.

Fikir McIntosh’un aklına yıllar önce acil sezaryen için hastaneye yattığında gelmiş. Çünkü hemşireler, doktor, anestezi uzmanı ve hatta eşi tepeden tırnağa ameliyat giysileri giymişler ve maske takmışlardı. McIntosh bu nedenle ne dudak okuyabilmiş ne de konuşulanları takip edebilmiş.

Maskenin üzerindeki küçük, şeffaf pencere hem dudak okumaya hem de yüz ifadelerini anlamaya izin veriyor. Üstelik bu maskelere salgın öncesinde de ihtiyaç duyuluyordu, çünkü hastaneye giden işitme engelliler doktorları anlamakta zorluk çekiyordu. Ancak mevcut durum işleri daha da zorlaştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5’i yani 466 milyon kadarı çeşitli duyma bozuklukları yaşıyor. Bu kişilerin hayatı, karşılarındakinin yüzünü görmelerini sağlayan şeffaf maskelerle çok daha kolay hale gelebilir.

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