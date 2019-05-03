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İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Giresun’da işitme engellilere yönelik açılan Kur’an-ı Kerim kursuna 9 işitme engelli kursiyer katılarak işaret dili ile Kur’an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrendiler.Halk Eğitim Merkez’inin düzenlediği ‘İşaret Dili Kursu’na katıldıktan sonra Müftülükçe ‘İşaret dili ile Kur’an-ı Kerim kursu’ açtıklarını belirten Kur’an-ı Kerim Öğreticisi Zeynep Çakır, 6 aylık eğitim sürecinin ardından işitme engellilerinde Kur’an okumaya başladığını ifade etti.Kendisinin Kur’an öğretirken, öğrencilerinin de işaret dilini geliştirmesine destek olduğunu belirten Çakır, “Onlarla iletişim kurması zor ama bunu zamanla aştık 2018 Kasım ayında başladık bu eğitime.

Giresun’da işitme engellilere yönelik açılan Kur’an-ı Kerim kursuna 9 işitme engelli kursiyer katılarak işaret dili ile Kur’an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrendiler.
Halk Eğitim Merkez’inin düzenlediği ‘İşaret Dili Kursu’na katıldıktan sonra Müftülükçe ‘İşaret dili ile Kur’an-ı Kerim kursu’ açtıklarını belirten Kur’an-ı Kerim Öğreticisi Zeynep Çakır, 6 aylık eğitim sürecinin ardından işitme engellilerinde Kur’an okumaya başladığını ifade etti.
Kendisinin Kur’an öğretirken, öğrencilerinin de işaret dilini geliştirmesine destek olduğunu belirten Çakır, “Onlarla iletişim kurması zor ama bunu zamanla aştık 2018 Kasım ayında başladık bu eğitime. Onlara işaret dili ile eğitim vermek zorundayız. Normal alfabeyi elif, be, te, se diye götüremiyoruz. Her harfin bir el işareti var. Onlarla birlikte devam ediyoruz eğitimimize. Burada işitme engelli grupları var ve oradaki bir arkadaşımız öncülük yapıyor öğrencilerimize. O arkadaşımız zaten öğrenmişti ona tecvid dersi verirken yeni başlayan öğrencilerimize Elif Ba’dan başladık. Diyanet İşleri Başkanlığı da ‘işitme engeli cüzü’ çıkarttı ve ondan başlayarak yavaş yavaş öğrettik” dedi.
Öğrencilerimizin hepsi çalışan ev hanımları olduğuna dikkat çeken Çakır, “Kurs boyunca her gün saat 5’de işten çıkıp buraya yetişiyorlar Kur’an öğrenme hevesiyle geldikleri için bir sıkıntı yaşamıyorlar” ifadelerini kullandı.
“Teşvik açısından onlara hiçbir şey yapmaya gerek yok onlar bizi teşvik ediyorlar” diyen Öğretici Zeynep Çakır, şöyle devam etti:
“Ben korkarak başladım bu işe açıkçası başlama zorunluluğu hissedince devamı geldi. Bir ay önce kursu bitirecektik ama kapattırmadılar kendileri çok istekli. Giresun Müftülüğü de Halk Eğitim aracılığı ile kurs açacak. Öğreticilerimizin sayısını bay ve bayan olarak çoğaltırsak diğer arkadaşlarımıza da ulaşma şansımız olacak.”
İşitme engelli Selda Bay, katıldığı Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında dereceye girerek Umre ‘ye gittiğini kaydetti.
Kursa 9 kişi başladıklarını ifade eden Bay, “Kur’an ve tecvid öğrendim çok memnunum. Diğer arkadaşlarda gelecek inşallah. Kur’an-ı Kerim’i zor öğrenmedik, tecvid öğrendik onda biraz zorlandık sadece” diyerek mutluluğunu ifade etti.

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu

İşitme engellilerin Kur’an-ı Kerim okuma mutluluğu
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