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İşitme engelliyi dövdüğü iddia edilen oğlu beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de işitme engelli babası F.C.'yi döverek parasını aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erdal C., beraat etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de işitme engelli babası F.C.'yi döverek parasını aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erdal C., beraat etti.
Olay, 8 Eylül 2016 tarihinde merkez Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdal C., işitme engelli babası F.C.'yi otomobiline alıp, dağlık bölgeye götürerek dövdü. F.C.'nin akrabalarının olaydan haberdar olması sonrası, şüpheli Erdal C. hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.
Davanın bugün görülen duruşmasında tutuksuz sanık Erdal C., şikayetçi babası F.C. ile tarafların avukatları hazır bulundu. İşaret dili bilen bilirkişi eşliğinde ifadesi alınan F.C., darbedilmediğini ve şikayetçi olmadığını söyledi.
Erdal C. de "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Olay tarihinde babamı gezmek amacıyla halasının kızının evinden alıp, şehir manzaralı bir yere götürdüm. Aramızda sadece konuşma geçti. Bir tartışma olmadı. Darp etmedim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Erdal C.'nin, 'delil yetersizliğinden' beraatine karar verdi.

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